Боязнь рукопожатий и фингал учителю: что чудил Трамп в юные годы и как он выглядел в то время

Эпатажный и надменный Трамп смолоду формировал свой образ

Президент США Дональд Трамп — весьма эксцентричная и самоуверенная личность. Он даже с юности и молодости привлекал к себе внимание, был очень публичным и медийным, а еще богатым. Пиар стал его стратегией в успешном бизнесе, а его любовь к эпатажу прослеживается на протяжении всей жизни.

В субботу, 14 июня, Трамп отмечает свой 79-й день рождения. По этому поводу "Телеграф" решил вспомнить о самых эпичных, экстравагантных и даже кринжовых фактах из молодости президента США.

Трамп в молодости — богатый и самовлюбленный

В биографии Дональда Трампа встречаются много интересных и эпичных фактов. Он родился в богатой семье, однако изначально отец не рассматривал его на роль своего преемника в бизнесе. Но после смерти старшего брата Дональд все же получил семейную империю недвижимости и приумножил свои богатства.

С юных лет Трамп-младший выделялся высоким ростом, скверным характером и пользовался популярностью у девушек. В школьные годы в жизни будущего президента США был эпизод — он поставил фингал учителю музыки, якобы за то, что тот не оценил его пение.

Чтобы привить 13-летнему сыну дисциплину отец отдал его в Нью-Йоркскую военную академию. Там, по слухам, Дональд был замешан в так называемой "дедовщине" — вместе с сокурсниками унижал младших кадетов.

Известно, что в молодости у Трампа была гермофобия — он был педантом и чистюлей, боялся рукопожатий, так как через них могли передаваться микробы. Однако с возрастом эта фобия прошла и в будущем Дональд сделал фирменное рукопожатие одной из своих фишек.

Надо сказать, что Дональд Трамп стал успешным бизнесменом не в последнюю очередь за счет империи своего отца Фреда. В 27 лет Трамп-младший уже владел 14 тысячами квартир в Нью-Йорке, унаследовав часть бизнеса от отца. А к 36 годам он попал в список Forbes как один из богатейших людей мира.

Дональд Трамп известен во всем мире в большей степени из-за своей любви к эпатажу и публичности. Он всегда стремился быть в объективе внимания прессы, написал несколько книг, называл компании и бизнесы своим именем, давал сотни пресс-конференций и иногда поражал своими заявлениями и скандалами. Как видно сейчас, даже в таком преклонном возрасте президент США не изменяет себе и продолжает будоражить весь мир своими скандальными заявлениями и эпатажным поведением.

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