Крутой, но не настолько? Почему для Трампа важны отношения с Путиным

Глава Белого дома пообещал давить на Россию и Украину, но это не значит, что сила давления будет одинакова

Президенту США Дональду Трампу ментально важны отношения с главой Кремля, потому что он считает его крутым. Путин пока наблюдает за Трампом, а впоследствии решит, подарить ли ему что-нибудь такое, что можно было бы представить как победу.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире LIGAnet. Украине понадобится большая стойкость, но в то же время нельзя исключать появление "черного лебедя".

"Это означает, что Трамп не хочет встать на нашу сторону. Я не исключаю, что будет какой-то "черный лебедь", который поставит его на нашу сторону. Но он хочет отношений с Россией, он хочет отношений с Путиным, они ему важны. И они ему важны также ментально. Понимаете почему? То есть они важны, поскольку он считает, что он крут, а крутые должны разговаривать с крутыми. Он считает Путина менее крутым, чем он сам", – сказал Климкин.

По словам дипломата, американскому президенту нужен разговор с Путиным где-то сверху, что не нравится российскому диктатору. Путин "будет и дальше закладывать какие-то виражи" и смотреть: а можно ли, собственно, доверять Трампу и не упадет ли на него какой-то "черный лебедь" до промежуточных выборов?

"И тогда Путин будет решать, подарить ли Трампу ближе к промежуточным выборам результат в виде чего-то, что он может представить как свою победу. Или не дарить. Но это также, как вы прекрасно понимаете, поднимает ставки для нас, поскольку Трамп по приближению к промежуточным выборам может давить на нас абсолютно по-другому", — пояснил он.

Он напомнил обещания Трампа давить на Москву и Киев и уточнил, что это не означает, что сила давления будет одинаковой. Климкин считает, что это также не означает введения санкций, но "в какой-то момент давление может быть сгенерировано". Это понимают все, включая Путина и европейцев.

"То есть у нас складывается довольно непростое уравнение, которое связано с, в первую очередь, нашей стойкостью и способностью держать, по меньшей мере, и фронт, и внутреннюю, общественную, экономическую, психологическую, какую угодно, стойкость, по меньшей мере, на среднюю перспективу", – резюмировал дипломат.

Ранее экс-глава МИД сказал, что российские мирные предложения больше напоминают их народные сказки. А для Украины принимать их означает в конечном итоге быть уничтоженной как государство.