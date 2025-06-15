Стрілянина, бійки та сутички з поліцією. Як пройшли протести у США у день народження Трампа (фото, відео)

Люди приходили на акції протесту із плакатами, на яких було написано "Ні королям"

У різних містах Сполучених Штатів Америки відбулися масові протести проти політики президента Дональда Трампа. Демонстрації розпочалися 14 червня, у день 79-річчя американського лідера та військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя Армії США.

Мітинги проводилися під гаслом "Ні королям" — проти "авторитаризму, політики мільярдерів і мілітаризації демократії". Спочатку планувалося проведення близько 2 тисяч демонстрацій країною, повідомляє Reuters.

Тим часом сам Дональд Трамп виступав із попередженням, що будь-які протести під час параду зустрінуть із "дуже великою силою". Варто зазначити, що демонстрації продовжуються і наступного дня, 15 червня, і вже відомо про постраждалих.

15 червня

07:00 У центрі Лос-Анджелесі поліція розпочинає розгін мітингувальників, які все ще перебувають на місці.

06:30 У Портленді, штат Орегон, біля будівлі Імміграційної та митної поліції США (ICE) сталися заворушення на тлі протестів.

Обстановка біля ICE у Портленді, штат Орегон, 14 червня/Фото: Тейлор Гріггс, The Portland Mercury

06:00 У Солт-Лейк-Сіті під час демонстрації одна людина отримала поранення внаслідок стрілянини.

За інформацією правоохоронців, постраждалого доправили до лікарні з травмами, які загрожують життю. Поліція взяла під варту одну людину, яку підозрюють у злочині.

04:00 На мітингу "Без королів" у Калпепері, штат Вірджинія, чоловік в’їхав на своєму автомобілі в натовп. Як з’ясувалося, 21-річний Джозеф Чеклік спеціально прискорив свій автомобіль і в’їхав у натовп. Щонайменше він збив одну людину.

Наразі водій перебуває під вартою без права внесення застави у в’язниці округу Калпепер.

03:30 Протестувальники зібралися біля місця, де був військовий парад у Вашингтоні. "Антитрампівські" прийшли з плакатами, на яких написано "Ні королям" та "Ні фашистським США".

Загалом протести проходили мирно, проте були деякі зіткнення американських протестувальників із прихильниками американського президента.

03:00 У Лон-Анджелесі поліція намагається відтіснити протестувальників із мітингу. При цьому правоохоронці використовують пристрої, які випускають газ та дим.

Тим часом поліцейським управлінням було видано накази розігнати демонстрації у низці районів у центрі міста. Самі учасники протесту поводилися буйно — кидали каміння, пляшки, цеглини, а також інші предмети.

14 червня

23:00 Організатори руху "Відмовтеся від фашизму" попрямували до Білого дому на знак протесту проти військового параду. Всі вони кричали: "Фашистський режим Трампа має піти негайно!"

До цього натовп скандував:

"Іменем людяності ми відмовляємося приймати фашистську Америку".

22:00 Демонстранти у Лос-Анджелесі пронесли вулицею величезну конституцію.

Протестувальники пронесли вулицею величезну конституцію

21:00 Протести "Без королів" у Міннесоті скасовано через розшук убивці двох законодавців штату.

20:00 Поліція Лос-Анджелеса у стані підвищеної готовності. Тисячі людей готуються до протестів під назвою "Без королів". Начальник поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл заявив, що в суботу ввечері в місті діятиме комендантська година для забезпечення безпеки.

19:30 Захід під назвою "Без королів", який мав відбутися в районі Норт-Іст Міннеаполіса, скасували через наказ залишатися в укритті. Його віддали після нападів на двох законодавців штату Міннесота.

18:00 Мітингувальники зібралися біля Капітолію у штаті Джорджія, щоб висловити протест проти військового параду Трампа.

Безліч людей в один голос скандували "Королів в Америці немає!". Дехто тримав у руках плакати з написом: "Наші ветерани не воювали за фашизм".

Протестувальники засудили військовий парад у столиці, назвавши його марнотратством державних коштів.

"Я абсолютно з цим не згодна. Люди голодують. Люди страждають. Нам потрібні ці гроші в інших сферах", — зазначила Рене Холл-Джордж, соціальна працівниця.

Причина протестів

Протести під гаслом "Без королів" у США спрямовані проти "авторитаризму, політики мільярдерів та мілітаризації демократії". Організатори протестів – коаліція ліберальних та продемократичних груп.

Цього дня, окрім дня народження Дональда Трампа, в країні також проводився парад із технікою, танками та літаками. Він був сприйнятий поряд протестувальників як демонстрація сили, що нагадує автократичні режими.

Мітингувальники також звинувачували Трампа в тому, що він використовує святкування армійського ювілею для особистого піару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 червня протести у США пройшли у багатьох містах. Окрім Лос-Анджелеса, на вулиці вийшли люди у Сіетлі, Спокані, штат Вашингтон, Лас-Вегасі, Нью-Йорку, Чикаго, Атланті тощо.