Американцы готовят неприятный сюрприз Трампу на день рождения

Похоже, не все американцы рады тратить деньги на день рождения президента.

Около 23 тысяч человек уже поддержали онлайн-петицию с требованием отменить военный парад в Вашингтоне, запланированный на 15 июня – день, когда действующий президент США Дональд Трамп будет отмечать 79-летие. Инициаторы петиции считают событие расточительным и неуместным, особенно учитывая, что торжества совпадают с годовщиной создания армии США.

Об этом сообщает издание "Hindustan Times". Петиция под названием "Cancel Trump’s birthday parade NOW" (отмените парад ко дню рождения Трампа СЕЙЧАС) была создана общественной инициативой Left Action на платформе Care2.

В обращении утверждается, что американская армия не должна "служить игрушкой для тирана" и что парад – это "эгоистическое шоу" в честь личного праздника президента.

"Это будет стоить государству огромных денег в то время, когда Республиканская партия урезает важные социальные программы", – говорится в заявлении.

По информации организаторов, в подготовке мероприятия задействованы тысячи военнослужащих, сотни рабочих, а расходы измеряются миллионами долларов. Белый дом подтвердил планы Трампа провести парад, назвав это способом чествования военных, которые "воевали, истекали кровью и умирали за свободу". Сам президент заявил, что парад будет "достойным их службы и самопожертвования".

Противники парада также напомнили, что в 2018 году во время первого президентского срока Дональда Трампа планировалось подобное мероприятие ко Дню ветеранов, но его отменили из-за нехватки финансирования. В этот раз, по мнению критиков, Трамп хочет использовать юбилей армии США в качестве повода для личного празднования под прикрытием национального торжества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, похоже, дружба между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, который несет серьезные финансовые потери из-за политики Белого дома, подошла к концу. Предприниматель публично раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в подрыве его репутации и отношении к криптовалюте DOGE как к "мальчику для битья".