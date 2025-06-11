Миллиард — туда, миллиард — сюда. Сколько денег действительно Байден и Трамп потратили на помощь Украине

В отчете в Конгресс США всплыли интересные цифры

С момента инаугурации Дональда Трампа исполнилось более четырех месяцев, однако до сих пор неясно, сколько программ помощи США Украине было прекращено. Об этом говорится в отчете за май-2025 трех инспекторов — Пентагона, USAID и Госдепа — в Конгресс США по операции "Атлантическая решимость" (Operation Atlantic Resolve), созданной в 2014 году после российской оккупации Крыма и обновленной после полномасштабной агрессии Москвы.

Однако некоторые цифры все же можно вычленить. Так, с момента вторжения России Конгресс США выделил 184,81 млрд долларов на операцию "Атлантическая решимость", из которых по меньшей мере 147,77 миллиарда было заложено, а 89,47 миллиарда — фактически израсходовано по состоянию на конец марта 2025 года.

Больше об этом читайте в публикации: "Действительно ли США "свернули" поддержку Украины при Трампе? "Телеграф" нашел интересные детали" .

Одновременно чуть больше 34 млрд долларов оставались доступными для будущих обязательств. Впрочем, большинство этих средств предназначены не для Украины напрямую, а для пополнения американских складов оружия.

В общей сложности Минобороны США за три года получило более 45 млрд долларов для пополнения запасов оборудования, переданного Украине по линии полномочий президента (Presidential Drawdown Authority или PDA). Этот механизм позволяет главе Белого дома оказывать военную помощь из запасов Пентагона.

При каденции Джо Байдена в рамках этих полномочий было израсходовано 33,3 млрд долларов. Информация об использовании такого механизма Дональдом Трампом отсутствует. При этом Пентагон имеет 1 млрд долларов остатка, который может расходовать передачу вооружения или боеприпасов из своих запасов Украине, отмечается в отчете.

Напомним, "Телеграф" сообщал со ссылкой на Foreign Policy, что Трамп может прекратить помощь Украине, но все не так плохо.