Росія отримала перепочинок: у Сенаті розповіли, чому Путін може продовжувати війну

Демократи оприлюднили нову доповідь

Нехтування санкціями часів адміністрації Джо Байдена після приходу до влади Дональда Трампа дозволило Росії повернути боєздатність армії і продовжити війну проти України. Принаймні, так вважають сенатори Демократичної партії.

Про це йдеться в новій доповіді, оприлюдненій у Сенаті перед закінченням крайнього терміну, встановленого Трампом для Росії. У ньому стверджується, що нинішня адміністрація нездатна посилити санкції, запроваджені за три роки повномасштабного вторгнення в Україну і це підриває будь-які спроби США тиснути на Володимира Путіна в майбутньому.

За даними Washington Post, демократи зараз намагаються змусити Трампа виконати свою обіцянку про мита для торгових партнерів Росії. Хоча американський президент розцінює себе як миротворця, проте його опоненти вважають, що спробами вести переговори з Росією він втратив вирішальні важелі тиску на Путіна.

"Якщо Трамп серйозно має намір припинити війну в Україні, йому слід почати використовувати інструменти, що вже існують", — вважає сенатор Елізабет Уоррен.

Таку ж думку поділяє її колега Джин Шейхін, яка зазначила, що обіцянка голови Білого дому є "довгоочікуваним кроком", але додала, що багато чого було втрачено.

"Кожен місяць, який він провів при владі бездіяльно, зміцнював позиції Путіна, послаблював наші та підривав власні зусилля України щодо припинення війни", — сказала Шейхін.

Очікується, що республіканці не підтримали доповідь, хоча проукраїнські сенатори й виступили на підтримку посилення санкцій проти Росії та мит проти китайських підприємств.

Демократи зазначають, що з лютого 2022 року та до січня 2025 року адміністрація Байдена ввела понад 140 нових санкцій, щоб вчасно прикривати лазівки, які знаходила Росія. Але за шість місяців керівництва Трампа не було введено жодної.

Як повідомлялося раніше, представник Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви 6 серпня, де має провести зустріч із керівництвом Кремля. Президент США говорив, що за підсумками цих переговорів ухвалить рішення щодо запровадження мит проти партнерів Росії.