Путин не готов к переговорам: сколько еще будет продолжаться война, - МИД Британии

Путин пока не показывает готовность к реальному диалогу

Россия не настроена на переговоры по прекращению войны в Украине. Поэтому боевые действия могут продолжаться еще и через год.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью The Guardian. По его словам, глава Кремля Владимир Путин не готов к переговорам.

"Моя трезвая оценка заключается в том, что Путин не готов к серьезным переговорам", – сказал он.

В то же время, согласно оценкам МИД Британии, российский президент Путин пока не показывает готовность к реальному диалогу. Он по сей день имеет максималистские и империалистические амбиции.

"Битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромная. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться", – подчеркнул Лемми.

По его мнению, война может продолжаться еще и через год, ведь Россия не готова к компромиссам.

При этом дипломат считает, что главный вопрос заключается в том, насколько серьезно Россия будет воспринимать переговорный процесс.

Напомним, ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", почему война в Украине быстро не закончится. По его мнению, на Путина все же можно повлиять, однако для этого надо, чтобы США и Европа заблокировали Россию не только в энергетическом плане, но и в банковской сфере. А вот надеяться на то, что Украина сможет выйти на границы 1991 или даже начала 2022 года самостоятельно, явно не стоит.