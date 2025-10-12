Путин довел Трампа? FT раскрыла, как США помогают Украине бомбить Россию

Интенсивность ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам усилилась в августе и сентябре

Соединенные Штаты Америки в течение нескольких месяцев помогают Украине совершать удары по российским энергетическим объектам. Вашингтон участвует во всех этапах планирования таких операций.

Что нужно знать:

Американская разведка помогает Киеву в ударах по российским энергообъектам

Украина самостоятельно выбирает цели, а США предоставляют разведданные об их уязвимости

Обмен разведданными — последнее свидетельство, что президент США Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников. По словам источников, американская разведка помогает Киеву формировать планы маршрутов, высоту, время и решения по миссиям. Это дает возможность украинским беспилотникам избежать российской ПВО.

В материале отмечается, что разведка США также передает Украине информацию, которая позволяет планировать атаки на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, что находятся за линией фронта. Источники FT говорят, что Украина самостоятельно выбирает цели, которые будут атакованы, а США предоставляют разведданные об их уязвимости. При этом, Вашингтон принимает участие во всех этапах планирования таких операций.

Интенсивность ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам усилилась в августе и сентябре. По данным Energy Aspects, не менее 16 из 38 российских НПЗ получили повреждения.

FT пишет, что обмен разведданными является последним свидетельством того, что президент США Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины, поскольку его разочарование Россией возросло. Не исключено, что Трамп изменил отношение после телефонного разговора с Владимиром Зеленским в июле. Отмечается, что Трамп спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей оружие большой дальности.

К тому же, американский лидер поддержал стратегию, которая заключается в том, чтобы заставить россиян "почувствовать боль" и заставить Кремль пойти на переговоры. Впоследствии в Белом доме заявил, что Трамп "лишь задал вопрос, а не призвал к дальнейшим убийствам".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белгороде вечером 5 октября произошел масштабный блэкаут — свет исчез в ряде районов российского города и некоторых областных населенных пунктах. Россияне уже заявили о якобы "ракетном ударе" со стороны Украины. Якобы "в ответ" россияне устроили очередной дроновый теракт в Харькове.