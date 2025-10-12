Путін довів Трампа? FT розкрила, як США допомагають Україні бомбити Росію

Інтенсивність ударів по російських нафтогазових об’єктах і трубопроводах посилилася у серпні та вересні

Сполучені Штати Америки протягом кількох місяців допомагають Україні чинити удари по російських енергетичних об’єктах. Вашингтон бере участь у всіх етапах планування таких операцій.

Що потрібно знати:

Американська розвідка допомагає Києву в ударах по російським енергооб’єктам

Україна самостійно вибирає цілі, а США надають розвідувальні дані про їх вразливість

Обмін розвідданими — останнє свідчення, що президент США Дональд Трамп посилив свою підтримку України

Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на українських та американських чиновників. За словами джерел, американська розвідка допомагає Києву формувати плани маршрутів, висоту, час та рішення щодо місій. Це дає можливість українським безпілотникам уникнути російської ППО.

У матеріалі наголошується, що розвідка США також передає Україні інформацію, яка дозволяє планувати атаки на великі російські нафтопереробні заводи та інші об’єкти, що знаходяться за лінією фронту. Джерела FT кажуть, що Україна самостійно обирає цілі, які будуть атаковані, а США надають розвідувальні дані про їх вразливість. При цьому Вашингтон бере участь у всіх етапах планування таких операцій.

Інтенсивність ударів по російських нафтогазових об’єктах та трубопроводах посилилася у серпні та вересні. За даними Energy Aspects, щонайменше 16 із 38 російських НПЗ отримали пошкодження.

FT пише, що обмін розвідданими є останнім свідченням того, що президент США Дональд Трамп посилив свою підтримку України, оскільки його зневіра Росією зросла. Не виключено, що Трамп змінив ставлення після телефонної розмови із Володимиром Зеленським у липні. Зазначається, що Трамп запитав, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть їй зброю великої дальності.

До того ж американський лідер підтримав стратегію, яка змусить росіян "відчути біль" і змусити Кремль піти на переговори. Згодом у Білому домі заявив, що Трамп "лише поставив питання, а не закликав до подальших вбивств".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Білгороді ввечері 5 жовтня стався масштабний блекаут — світло зникло в низці районів російського міста та деяких обласних населених пунктах. Росіяни вже заявили про нібито "ракетний удар" з боку України. Нібито "у відповідь" росіяни влаштували черговий дроновий теракт у Харкові.