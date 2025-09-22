В Москве прозвучали взрывы: что известно об атаке беспилотников (фото)

Под ударом не только Москва, но и Подмосковье

В понедельник, 22 сентября, Москву атаковали беспилотники. Работают системы ПВО.

Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. Москвичи слышали более десяти взрывов.

Жители пишут о серии громких хлопков в центре, на юге и юго-западе города. Речь идет о районах: Хамовники, Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черёмушки, Хорошёвская, Южное Бутово.

По словам Собянина, это была работа ПВО — сбито 9 БПЛА. По предварительной информации, повреждений нет, экстренные службы работают на местах.

Небо над Москвой полностью закрыто, в аэропортах ввели план "Ковер". 10 рейсов задержаны и 1 отменён на вылет, 52 рейса задержаны на прилёт.

Взрывы прозвучали и в Подмосковье, в частности в Зеленограде, Нахабино и Одинцово, то есть на востоке, западе и северо-западе от столицы, сообщают российские паблики.

Над Новой Москвой, предположительно, во время атаки БПЛА и закрытия аэропорта Шереметьево пролетел на малой высоте грузовой самолет.

Напомним, что россияне серьезно озадачились защитой своих объектов от украинских беспилотников. На системном уровне они регулярно штампуют новейшие вундерваффе и хвастаются ими перед публикой. "Телеграф" разобрался в том, как Россия защищается от дронов и помогут ли ей свежие аналоговнеты.