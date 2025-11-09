Украина может не получить оружие на $5 миллиардов из-за шатдауна в США. Что это такое и почему важно

Закон о контроле за экспортом оружия в США требует участия Конгресса

Шатдаун, продолжающийся в США уже 40 дней, парализовал работу ряда федеральных ведомств, в том числе бюро по военно-политическим делам Госдепартамента. Из-за этого Соединенные Штаты вынужденно задержали экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, предназначенного союзникам по НАТО.

В настоящее время под угрозой оказались поставки систем HIMARS, Aegis и ракет AMRAAM для Дании, Хорватии и Польши. Конечная точка назначения этих поставок неизвестна, однако часть данного оружия могла быть передана Украине, сообщает издание Axios.

Что нужно знать

Шатдаун длится в США уже 40 дней

Задерживаются поставки оружия партнерам по НАТО на сумму более 5 миллиардов долларов

Оборонная база США теряет позиции, а Россия и Китай получают преимущество

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента заявило, что сложившаяся в правительстве ситуация вредит американской оборонной промышленности и союзникам США. Он отметил, что в настоящее время в отделе, который занимается согласованием экспортных контрактов с Конгрессом, осталось работать только четверть сотрудников, что существенно замедляет оформление документов.

Процесс продажи американского оружия обычно не сложный, но Закон о контроле за экспортом оружия требует участия Конгресса. Из-за отпусков чиновников, которые должны информировать комитеты Конгресса, этот механизм фактически остановился.

В Госдепартаменте уже обвинили демократов в блокировании продаж. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джеймс Риш подчеркнул, что из-за бюрократической паузы Китай и Россия получают преимущество, а оборонная база США теряет позиции, а союзники остаются без необходимого вооружения.

Что такое шатдаун

Шатдаун в США

Шатдаун — это прекращение работы государственных учреждений, вызванное нерешенными вопросами по поводу бюджета. В США обычно подобное происходит, когда Конгресс и президент не успевают согласовать и принять бюджет, из-за чего федеральные ведомства остаются без финансирования. При этом большинству федеральных служащих приходится уходить в неоплачиваемый отпуск, но сотрудники критически важных служб продолжают работать без зарплаты до момента окончания шатдауна. После "разморозки" выплаты за пропущенный период должны быть возмещены в полном объеме.

Шотдаун

Напомним, "Телеграф" писал, что в октябре правительство США из-за шатдауна прекратило работу. В последний раз это происходило в декабре 2018 во время предыдущего президентства Дональда Трампа.