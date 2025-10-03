Достанется даже Статуе Свободы: как шатдаун в США может задеть всемирно известную скульптуру (фото)

Шатдаун в США оставил более 100 000 федеральных работников без зарплаты. Среди них — персонал Статуи Свободы и островов Эллис и Либерти.

В США – первый с 2018 года шатдаун. Из-за того, что демократы и республиканцы не договорились о бюджете, под угрозой закрытия оказалась самая известная скульптура Америки — Статуя Свободы.

Что нужно знать

В США впервые с 2018 года начался шатдаун

Под угрозой закрытия оказалась Статуя Свободы на острове Либерти, поскольку штат Нью-Йорк отказался финансировать ее работу.

Более 100 тысяч федеральных работников в штате остались без зарплаты

Музейный комплекс на островах Либерти и Эллис – не только Статуя Свободы

Губернатор штата Нью-Йорк Кэтрин Гокул заявила, что регион не будет платить за то, чтобы Статуя свободы была открыта. Она посоветовала обвинять республиканцев.

В день шатдауна, статуя, музей и остров Эллис были открыты для визитов, однако ситуация в дальнейшем не решена. Штат не будет выплачивать зарплату сотрудникам и не будет финансировать работу монумента в целом. В штате Нью-Йорк, кроме персонала памятки, более 100 тысяч федеральных работников остались без зарплаты. Неизвестно, будет ли на статуе поддерживаться освещение.

Главный символ США и Нью-Йорка в прошлом шатдауне финансировался из бюджета штата. На это за менее месяца с 22 декабря 2018 года по 14 января 2019 года заплатили 1,5 миллиона долларов, или около 65 000 долларов в день.

На острове Либерти – не только статуя

Справка:

Остров Либерти (Liberty Island) расположен в Нью-Йоркской гавани. На нем стоит Статуя Свободы и одноименный музей. Остров полностью посвящен этому символу США, доступ туда только для туристов, нет постоянных жителей.

Остров Эллис (Ellis Island) – рядом с Либерти, исторический центр приема иммигрантов. Именно здесь в 1892-1954 годах работала главная иммиграционная станция США, через которую прошли более 12 миллионов человек. Сегодня на острове расположен Национальный музей иммиграции, где хранятся архивы и экспозиции о волнах переселенцев в США.

Напомним, демократы не поддержали республиканцев, хотят добиться большего финансирования медицинских программ. Республиканцы утверждают, что причина в другом. В США бюджет должен быть принят до 1 октября, иначе часть федеральных служащих должна работать без зарплат, а часть отправляют на простой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шатдаун в США может повлиять на Украину. Отметим, что прошедшая остановка федеральных структур произошла также при каденции Трампа.