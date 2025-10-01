Впервые с 2018 года. США переживают шатдаун: объясняем, что это простыми словами

Федеральные служащие уходят в неоплачиваемый отпуск, часть будет работать без зарплаты.

Правительство США в среду прекратило работу из-за шатдауна — в последний раз это происходило в декабре 2018 года во время предыдущего президентства Дональда Трампа. Причиной остановки правительства стал спор между демократами и республиканцами. В полночь закончится государственное финансирование, ведь голосования до этих пор не ожидается.

Что такое шатдаун

Шатдаун – это ситуация, когда федеральное правительство США вынуждено временно остановить работу из-за отсутствия принятого бюджета. Если Конгресс и президент не договариваются о финансировании, то государственные учреждения теряют деньги на свою деятельность.

Что такое шатдаун в США

Административно-бюджетное управление Белого дома уже поручило правительственным учреждениям "выполнить свои планы по упорядоченному закрытию". Как следствие шатдауна, около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, военные и другие жизненно необходимые службы будут работать без зарплаты, пишет "Блумберг".

Причины шатдауна в 2025 году

Шатдаун произошел из-за несогласия о расходах на здравоохранение, в частности субсидии Obamacare и Medicaid. Поэтому демократы заблокировали временный пакет финансирования республиканцев. Трамп и республиканцы обвиняют демократов в блокаде, называя их требования безумными. Как рассказывал "Телеграф", представители Демократической партии хотят добавить около триллиона долларов на медицинские программы для малообеспеченных и запрещения Трампу односторонне замораживать расходы, ранее утвержденные Конгрессом.

Читать больше по ссылке: Украина пострадает от буйных забав Трампа? Почему он толкает США к хаосу шатдауна и стоит ли волноваться Киеву

Как все будет развиваться в США и почему шатдаун именно сейчас

Важно понимать, что Сенат может повторно голосовать за краткосрочное финансирование и после начала нового финансового года 1 октября, но важно прийти к согласию двум партиям. В США шатдауны стали инструментом политического давления: партии блокируют бюджет, чтобы добиться уступок по спорным вопросам.

Продолжительность остановки правительства США пока непредсказуема — в прошлый раз шатдаун длился дольше всего в истории страны — 35 дней. Дональд Трамп еще больше усилил напряжение, сказав после проваленного во вторник голосования, что его администрация может навсегда уволить "многих" федеральных служащих в случае прекращения работы правительства. Стандартная практика – неоплачиваемый отпуск во время перерыва в финансировании и выплата зарплаты после возобновления работы правительства.

Что происходит во время шатдауна

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США предложили интересный способ поддержать Украину — резолюцию о передаче активов. Она предусматривает ежемесячные выплаты Украине по 10 миллиардов долларов из замороженных российских активов.