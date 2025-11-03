Tomahawk не будет, пошлины против РФ "не помогут": Трамп сделал несколько заявлений об Украине и России

Трамп снова отверг возможность передачи Украине Tomahawk и сделал неприятное заявление о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk — по крайней мере сейчас. Также он заявил, что новые санкции против России, предполагающие огромные пошлины, якобы не помогут прекратить войну в Украине; а что касается активов России, то он вообще якобы не участвует в переговорах по их использованию.

Что нужно знать:

Решение о Tomahawk Трамп не изменил даже несмотря на позицию Пентагона

Трамп считает, что новые санкции и пошлины против России не сработают, поскольку РФ и США почти не торгуют

Президент США отверг версию, что он поддерживает передачу активов РФ Украине. Он объяснил, что не участвует в этих переговорах

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп в ответ на вопросы журналистов отметил, что сейчас он не рассматривает вопрос предоставления Украине Tomahawk. Вопрос прозвучал на фоне того, что даже Пентагон заявил об отсутствии преград для передачи Украине ракет. Однако у Трампа, судя по всему, свое мнение.

"Нет. Не то, чтобы я не мог изменить решение, но на этот момент — нет", — заявил президент США.

Также Трамп заявил, что он якобы смог прекратить "восемь войн" с помощью угрозы ввести пошлины, но с Россией это так не сработает, поскольку торговые связи двух стран не очень велики — пришлось действовать иначе. Американский президент добавил, что, несмотря на его действия, "последней капли", которая доказала бы готовность российского правителя Владимира Путина прекратить войну в Украине и пойти на мир, скорее всего не будет.

"Я действовал по-другому, потому что мы не очень сильно ведем бизнес с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас… Я думал, он хочет войти и торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России. Но нет… "Последней капли" не будет. Иногда нужно дать им драться. И для Путина это тяжелая война. Он лишился многих солдат. Может быть, миллион. И для Украины это тяжело. Это тяжело для обоих", — объяснил Трамп свое мнение.

Американский президент также отверг версию о том, что он якобы поддерживает передачу замороженных активов РФ Украине. Трамп заявил, что это не его дело, потому что он вообще не участвует в переговорах по этой тематике.

"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", — заверил он.

Крылатые ракеты Tomahawk

Tomahawk – это многоцелевая крылатая ракета американской разработки и производства. Считается одной из лучших крылатых ракет мира, поскольку это идеальное оружие для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и системы ПВО. Прошла ряд модификаций, сейчас в США используют ракеты типа Block VI (ранее Block V). Приблизительные характеристики:

тип – дозвуковая крылатая ракета с турбореактивным двигателем;

длина – 5,55 м. без бустера;

диаметр – 0,52 м;

вес без ускорителя – около 1315 кг;

дальность полета — 1250-2500 км (в разных модификациях);

боевая часть — фугасная, ядерная, кассетная, весом, в зависимости от модификаций, до 454 кг ;

— фугасная, ядерная, кассетная, весом, в зависимости от модификаций, ; системы наведения – инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.

точность (в зависимости от модификации) от 80 до 5 метров.

Планировалось, что Украина получит эти ракеты от США за деньги НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский лично просил Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Трамп в ответ сказал ему, что сможет предоставить эти ракеты, если Путин не будет предпринимать шаги по приближению урегулирования войны — однако, несмотря на отсутствие шагов России к миру, своего слова американский лидер не сдержал.

16 октября Трамп после разговора с российским правителем Владимиром Путиным сделал для прессы ряд заявлений, свидетельствующих об "откате" его позиции касательно войны в Украине и о срыве возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. А после встречи Зеленского и Трампа 17 сентября стало известно, что президент США мог придумать очень нелепый повод для того, чтобы отказать украинскому коллеге в предоставлении крылатых ракет Tomahawk. Трамп почему-то считает, что Украина якобы заинтересована в продолжении войны.