"Это символ его президентства": Байден разнес Трампа из-за перестройки Белого дома

Байден обвинил Трампа в "посягательстве на Конституцию" и упрекнул в большом количестве золота в интерьере Белого дома

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой своего преемника Дональда Трампа, заявив, что тот "разрушил демократию". Он высмеял как политику действующего главы Белого дома, так и его действия в отношении резиденции американских президентов.

Об этом сообщает CNN. Сам Трамп регулярно упоминает Байдена в негативном ключе в своих выступлениях.

На гала-вечере, который прошел в Омахе под эгидой Демократической партии Небраски, экс-глава Белого дома отметил, что заранее понимал, что "Трамп собирается разрушить страну".

"Но, должен признать, я не имел представления, что это будет буквальное разрушение", – уточнил Байден.

Речь идет о демонтаже восточного крыла Белого дома, на месте которого предполагается построить бальный зал. Байден назвал снесенное восточное крыло Белого дома "идеальным символом его президентства".

"Трамп нанес удар не только по дому народа, но и по Конституции, верховенству закона, самой нашей демократии", – подчеркнул американский политик.

Кроме того, он высмеял заявления Трампа о том, что его второй срок привел страну к "золотому веку".

"Теперь он говорит, что мы находимся, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото – это то, что он вешает на каминную полку", – добавил Байден, напоминая о позолоченном оформлении Белого дома.

Как изменился Белый дом при Трампе

Напомним, Дональд Трамп изменил стиль Белого дома, добавив в дизайн большое количество золотых элементов. В результате резиденция президента США в Вашингтоне приобретает черты дома бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, ставшего символом безвкусицы. Между тем Байден предпочитал сдержанную цветовую гамму и любил зелень.

Как выглядел Овальный кабинет при Трампе и Байдене

Американские СМИ акцентировали, что Трамп воплощает в золоте свое имя, а в общем превращает Белый дом в Мар-а-Лаго — частную резиденцию во принадлежащей ему Флориде. В ее декоре много схожих золотых элементов.

Сейчас золото в Овальном кабинете повсюду

Летом американский лидер затеял капитальный ремонт Белого дома, выселив из Восточного крыла свою жену Меланию. Он решил построить там новый бальный зал. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт уточнила, что проект стоимостью около 200 млн. долларов будут финансировать Дональд Трамп и другие частные доноры.

Площадь сооружения составит более 8 тыс. кв. м. Зал будет рассчитан на комфортное размещение до 650 гостей. Это почти втрое больше, чем прежний Восточный зал Белого дома на 200 человек.

Возможно, слова Байдена стали своеобразным ответом на постоянные нападки Трампа. Во время визита в Вашингтон премьер-министра Виктора Орбана действующий американский президент в очередной раз раскритиковал Байдена, обвинив его в войне России против Украины.