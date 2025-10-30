Борьба с наркотиками в Украине: Небытов назвал шокирующие цифры за 2025 год

С начала года в Украине удалось изъять более 4 тонн наркотиков и психотропов

За 2025 год подразделения Департамента по борьбе с наркопреступностью добились весомых результатов — закрыли тысячи наркопритонов и изъяли тонны запрещенных веществ. Сообщение о подозрении было предъявлено более 14 тысячам лиц.

Что нужно знать:

Наркопреступность – самая распространенная проблема во всем мире

30 октября — День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Украины

— За последний год Департаменту удалось ликвидировать 1227 нарколабораторий и наркопритонов

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов. По его словам, Департамент по борьбе с наркопреступностью является реальной силой против миллиардных наркобизнесов, контрабанды наркотиков, преступных транснациональных сетей.

Самым же главным критерием эффективности вашей работы является доверие международных антинаркотических организаций, с которыми вы сотрудничаете. Спасибо за службу! С профессиональным праздником! сказал Небытов.

Результаты работы подразделений ДБН в 2025 году

Небытов опубликовал успехи работы Департамента по борьбе с наркопреступностью за год:

• изъято более 4 тонн наркотиков и психотропов, более 40 тонн прекурсоров;

• уведомлено о подозрении 14 217 лиц;

• ликвидировано 1227 нарколабораторий и наркопритонов;

• ликвидировано 139 организованных групп и преступных организаций.

