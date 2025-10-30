Борьба с наркотиками в Украине: Небытов назвал шокирующие цифры за 2025 год
-
-
С начала года в Украине удалось изъять более 4 тонн наркотиков и психотропов
За 2025 год подразделения Департамента по борьбе с наркопреступностью добились весомых результатов — закрыли тысячи наркопритонов и изъяли тонны запрещенных веществ. Сообщение о подозрении было предъявлено более 14 тысячам лиц.
Что нужно знать:
- Наркопреступность – самая распространенная проблема во всем мире
- 30 октября — День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Украины
- За последний год Департаменту удалось ликвидировать 1227 нарколабораторий и наркопритонов
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов. По его словам, Департамент по борьбе с наркопреступностью является реальной силой против миллиардных наркобизнесов, контрабанды наркотиков, преступных транснациональных сетей.
Самым же главным критерием эффективности вашей работы является доверие международных антинаркотических организаций, с которыми вы сотрудничаете. Спасибо за службу! С профессиональным праздником!
Результаты работы подразделений ДБН в 2025 году
Небытов опубликовал успехи работы Департамента по борьбе с наркопреступностью за год:
• изъято более 4 тонн наркотиков и психотропов, более 40 тонн прекурсоров;
• уведомлено о подозрении 14 217 лиц;
• ликвидировано 1227 нарколабораторий и наркопритонов;
• ликвидировано 139 организованных групп и преступных организаций.
