Укр

Полиция раскрыла крупную группу наркоторговцев: изъяла сотни килограмм запрещенных веществ (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Полиция Новость обновлена 13 мая 2025, 18:51
Полиция

Во время операции задержали больше 60 человек

Национальная полиция завершила очередной этап масштабной операции по борьбе с наркоторговлей. В ее рамках было изъято более 300 килограмм разных запрещенных веществ.

Об этом сообщил заместитель главы НПУ Андрей Небытов в своем Facebook. По его словам, в ходе операции была "ликвидирована масштабная структура наркомафии".

За шесть месяцев правоохранители провели 224 обыска, во время которых было ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов. Кроме того, задержаны были 66 участников преступной схемы.

Всего было изъято более 300 килограммов наркотиков, среди которых:

  • 118 килограмм мефедрона;
  • 156 килограмм альфа-PVP;
  • 30 килограмм амфетамина;
  • 500 таблеток MDMA;
  • 160 литров смесей для создания мефедрона и более 12 тонн прекурсоров.

"Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", — написал Небытов.

Наркотики нашла полиция
Полиция раскрыла деятельность преступной организации
Наркотики нашла полиция
Было изъято более 300 кг наркотиков
Наркотики нашла полиция
Наркотики нашла полиция
Кроме того, нашли больше 12 тонн прекурсоров
Наркотики нашла полиция
Наркотики нашла полиция
Наркотики нашла полиция

Как сообщалось ранее, в Украине новости о задержании людей, связанных с наркотиками, не является чем-то необычным. Например, в Одессе недавно задержали мужчину, который выращивал запрещенные растения прямо во дворе жилой многоэтажки. А в Киеве женщина наладила схему сбыта наркотиков, маскируя запрещенные вещества под обычные свечи.

Теги:
#Наркотики #Полиция #Андрей Небытов