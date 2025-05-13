Полиция раскрыла крупную группу наркоторговцев: изъяла сотни килограмм запрещенных веществ (фото)
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Во время операции задержали больше 60 человек
Национальная полиция завершила очередной этап масштабной операции по борьбе с наркоторговлей. В ее рамках было изъято более 300 килограмм разных запрещенных веществ.
Об этом сообщил заместитель главы НПУ Андрей Небытов в своем Facebook. По его словам, в ходе операции была "ликвидирована масштабная структура наркомафии".
За шесть месяцев правоохранители провели 224 обыска, во время которых было ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов. Кроме того, задержаны были 66 участников преступной схемы.
Всего было изъято более 300 килограммов наркотиков, среди которых:
- 118 килограмм мефедрона;
- 156 килограмм альфа-PVP;
- 30 килограмм амфетамина;
- 500 таблеток MDMA;
- 160 литров смесей для создания мефедрона и более 12 тонн прекурсоров.
"Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", — написал Небытов.
Как сообщалось ранее, в Украине новости о задержании людей, связанных с наркотиками, не является чем-то необычным. Например, в Одессе недавно задержали мужчину, который выращивал запрещенные растения прямо во дворе жилой многоэтажки. А в Киеве женщина наладила схему сбыта наркотиков, маскируя запрещенные вещества под обычные свечи.