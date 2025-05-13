Полиция раскрыла крупную группу наркоторговцев: изъяла сотни килограмм запрещенных веществ (фото)

Во время операции задержали больше 60 человек

Национальная полиция завершила очередной этап масштабной операции по борьбе с наркоторговлей. В ее рамках было изъято более 300 килограмм разных запрещенных веществ.

Об этом сообщил заместитель главы НПУ Андрей Небытов в своем Facebook. По его словам, в ходе операции была "ликвидирована масштабная структура наркомафии".

За шесть месяцев правоохранители провели 224 обыска, во время которых было ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов. Кроме того, задержаны были 66 участников преступной схемы.

Всего было изъято более 300 килограммов наркотиков, среди которых:

118 килограмм мефедрона;

156 килограмм альфа-PVP;

30 килограмм амфетамина;

500 таблеток MDMA;

160 литров смесей для создания мефедрона и более 12 тонн прекурсоров.

"Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", — написал Небытов.

Полиция раскрыла деятельность преступной организации

Было изъято более 300 кг наркотиков

Кроме того, нашли больше 12 тонн прекурсоров

Как сообщалось ранее, в Украине новости о задержании людей, связанных с наркотиками, не является чем-то необычным. Например, в Одессе недавно задержали мужчину, который выращивал запрещенные растения прямо во дворе жилой многоэтажки. А в Киеве женщина наладила схему сбыта наркотиков, маскируя запрещенные вещества под обычные свечи.