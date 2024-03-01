Подаренный ВСУ бусик "всплыл" в пиарном посте чиновника: детали скандала в Черкасской области

Официального комментария от главы БФ получить не удалось

В сети разгорелся скандал из-за микроавтобуса, который передали военным украинцы из Норвегии. Перевозил авто БФ "Крылья", который обвиняют в том, что он пытался перепродать микроавтобус, полученный абсолютно бесплатно.

Подробностями скандала поделилось издание 18000. Недопонимание возникло после того, как начальник Черкасского областного управления образования и науки Валерий Данилевский опубликовал пост, в котором заявил о покупке переданного автомобиля.

Данилевский сообщил, что педагоги Шполянской городской общины регулярно собирают средства на покупку нужных вещей для ВСУ: тепловизоров, автомобилей и прочего. В этот раз был куплен микроавтобус Volkswagen T5 и передан "совсем молоденьким добровольцам УНСОвцам, которые сейчас защищают Украину на 0", заявил Данилевский.

"В то же время ребятам скачали воду, энергетики, белье, вкусности и прочее. Отдельная благодарность Благотворительному Фонду Крылья за организацию перегона автомобиля из-за границы", — написал он.

Но вскоре под его постом украинка Екатерина и ее мама Тамила заявили, что это авто купили они в Норвегии, а в Украину передали абсолютно бесплатно через шполянский БФ "Крылья". Фонд предоставил семье соответствующий запрос.

"Машина была у нашей семьи больше года. Он хотел ее продать, но я, мама и мои друзья решили возместить ему части суммы. В общей сложности вышло 3 тысячи евро (примерно 30 тысяч норвежских крон). Денежные средства были переведены ему с наших банковских аккаунтов. Мы хотели передать авто на ВСУ для шполянских бойцов. Мои друзья из Шполы посоветовали связаться с фондом "Крылья". Мы договорились передать им авто, директор фонда приехал к нам лично в Норвегию, и мы отдали ему машину", – рассказала Екатерина Гавронская.

Данилевский в комментарии журналистам продолжил настаивать на том, что первый раз слышит о бесплатной передаче автомобиля и его купили именно за деньги педагогов.

"Это не первая машина, которую покупают педагоги. Я не скажу, кому они платили, потому что деньгами я не занимаюсь. У них есть руководитель Шполянской санаторной школы Вербовский Виталий. Средства собирали наличными, передали их фонду "Крылья". Как и кто там рассчитывался, я не знаю. Это "бред седой кобылы". Его купили педагоги", – прокомментировал Данилевский.

По словам самого Вербовского, за машину они заплатили 82 тысячи гривен.

"Раз в квартал мы, педагоги, собираем средства из бывших интернатов Черкасской области. Мы покупаем авто или другое на ВСУ. Собрали 120 тысяч гривен. 82 тысячи мы передали Осадчуку (руководитель фонда "Крылья" – ред.). Я передал лично в присутствии работников. 3 января дали деньги, 17 февраля получили авто. Сделали ремонт с покраской, купили воды и энергетиков. Автомобиль уже у военных", – сказал он.

Журналисты не смогли связаться с основателем "Благотворительного фонда помощи пострадавшим от войны Крылья" Сергеем Осадчуком — его телефон выключен. Кроме того, украинки из Норвегии, а также другие пользователи сети поинтересовались, почему автомобиль был передан на санитарную школу, а не сразу военным, как было договорено.

После огласки в социальных сетях на странице БФ "Крылья" появился пост с подробным описанием того, как именно было получено авто. В тексте указано, что машина действительно была получена на безвозмездной основе, но при этом на дорогу Осадчук и его коллега потратили почти 2 тысячи евро, что эквивалентно полученным 82 тысячам гривен.

В фонде сообщили, что в ноябре 2023 года получили запрос от руководителей и работников учреждений институционального ухода и воспитания детей отрасли "Образование" Черкасской области. После того как авто было получено БФ передал его "Шполянской санаторной школе Черкасского областного совета", которой заведует шполянин Виталий Вербовский.

При этом в фонде пожаловались, что из-за того, что Норвегия не член ЕС возникли сложности в оформлении таможенных документов на автомобиль. И вместо запланированных 14 дней пришлось задержаться за границей на 25 дней, при этом посетив шесть стран и трижды (4, 12 и 13 февраля) переделывать документы.

Также в БФ "Крылья" отчитались, сколько потратили денег на транспортировку авто.

Расходы на проезд: паром — 327 евро, самолет — 210 евро, поезд — 33 евро, автобус — 43 евро, заправка микроавтобуса дизтопливом — 413 евро.

Проживание стоило в среднем 38 евро в сутки. В отелях ночевали 13 ночей=494 евро, 10 ночей – в транспорте и 2 ночи у людей на дому в Норвегии.

Питание в среднем 11 евро в день х 25 дней =275 евро.

Изготовление брокерских документов стоило 200 евро (получилось дороже, чем обычно в Польше, поскольку авто из Норвегии — страны, не являющейся членом Евросоюза).

"На все эти расходы есть чеки, счета, систематизированные для отчетности. Кто хочет с ними ознакомиться, ждем в офисе Благотворительного фонда "Крылья" по адресу (ул. Волонтерская, 2, 2 этаж помещения "Ощадбанка")", — уточнили в благотворительном фонде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жительница Киева выдавала себя за волонтера и собирала деньги "детям-сиротам". Как позже выяснилось, благотворительного фонда, от имени которого она работала, не существует.