Подарований ЗСУ бусік "сплив" у піарному пості чиновника: деталі скандалу на Черкащині

Офіційного коментаря від голови БФ отримати не вдалося

У мережі розгорівся скандал через мікроавтобус, який передали військовим українці з Норвегії. Перевозив авто БФ "Крила", який звинувачують у тому, що він намагався перепродати мікроавтобус, отриманий абсолютно безплатно.

Подробицями скандалу поділилося видання 18000. Нерозуміння виникло після того, як начальник Черкаського обласного управління освіти та науки Валерій Данилевський опублікував пост в якому заявив про купівлю переданого автомобіля.

Данилевський повідомив, що педагоги Шполянської міської громади регулярно збирають кошти на купівлю потрібних речей для ЗСУ: тепловізорів, автомобілів та іншого. Цього разу було куплено мікроавтобус Volkswagen T5 і передано "зовсім молоденьким добровольцям УНСОвцям, які зараз захищають Україну на 0", заявив Данилевський.

"Водночас хлопцям завантажили воду, енергетики, білизну, смаколику та інше. Окрема подяка Благодійному Фонду Крила за організацію перегону автомобіля з-за кордону", — написав він.

Але незабаром під його постом українка Катерина та її мати Таміла заявили, що це авто купили вони в Норвегії, а в Україну передали абсолютно безплатно через шполянський БФ "Крила". Фонд надав сім’ї відповідний запит.

"Машина була у нашої родини понад рік. Він хотів її продати, але я, мама та мої друзі вирішили відшкодувати йому частини суми. Загалом вийшло 3 тисячі євро (приблизно 30 тисяч норвезьких крон). Кошти були переведені йому з наших банківських акаунтів. Ми хотіли передати авто на ЗСУ для шполянських бійців. Мої друзі зі Шполи порадили зв’язатися з фондом "Крила". Ми домовилися передати їм авто, директор фонду приїхав до нас особисто до Норвегії, і ми віддали йому машину", — розповіла Катерина Гавронська.

Данилевський у коментарі журналістам продовжив наполягати на тому, що вперше чує про безплатну передачу автомобіля та його купили саме за гроші педагогів.

"Це не перша машина, яку купують педагоги. Я не скажу, кому вони платили, бо грошима я не займаюся. У них є керівник Шполянської санаторної школи Вербівський Віталій. Кошти збирали готівкою, передали їхньому фонду "Крила". Як і хто там розраховувався, я не знаю. Це "маячня сивої кобили". Його купили педагоги", — прокоментував Данилевський.

За словами самого Вербівського, за машину вони заплатили 82 тисячі гривень.

"Раз на квартал ми, педагоги, збираємо кошти з колишніх інтернатів Черкаської області. Ми купуємо авто чи інше на ЗСУ. Зібрали 120 тисяч гривень. 82 тисячі ми передали Осадчуку (керівник фонду "Крила" – ред.). Я передав особисто у присутності працівників. 3 січня дали гроші, 17 лютого отримали авто. Зробили ремонт із фарбуванням, купили води та енергетиків. Автомобіль уже у військових", – сказав він.

Журналісти не змогли зв’язатися із засновником "Благодійного фонду допомоги постраждалим від війни Крила" Сергієм Осадчуком — його телефон вимкнено. Крім того, українки з Норвегії, а також інші користувачі мережі поцікавилися, чому автомобіль було передано на санітарну школу, а не одразу військовим, як було домовлено.

Після розголосу в соціальних мережах на сторінці БФ "Крила" з’явився пост із докладним описом того, як саме було отримано авто. У тексті зазначено, що машину дійсно було отримано на безоплатній основі, але при цьому на дорогу Осадчук та його колега витратили майже 2 тисячі євро, що еквівалентно отриманим 82 тисячам гривень.

У фонді повідомили, що у листопаді 2023 року отримали запит від керівників та працівників установ інституційного догляду та виховання дітей галузі "Освіта" Черкаської області. Після того, як авто було отримано БФ, передав його "Шполянській санаторній школі Черкаської обласної ради", якою завідує шполянин Віталій Вербівський.

При цьому у фонді поскаржилися, що через те, що Норвегія не член ЄС виникли складнощі в оформленні митних документів на автомобіль. І замість запланованих 14 днів довелося затриматися за кордоном на 25 днів, відвідавши при цьому шість країн і тричі (4, 12 і 13 лютого) переробляти документи.

Також у БФ "Крила" відзвітували, скільки витратили грошей на транспортування авто.

Витрати на проїзд: пором — 327 євро, літак — 210 євро, поїзд — 33 євро, автобус — 43 євро, заправка мікроавтобуса дизпаливом — 413 євро.

Проживання коштувало в середньому 38 євро на добу. У готелях ночували 13 ночей = 494 євро, 10 ночей — у транспорті та 2 ночі у людей вдома в Норвегії.

Харчування в середньому 11 євро на день х 25 днів = 275 євро.

Виготовлення брокерських документів коштувало 200 євро (вийшло дорожче, ніж зазвичай у Польщі, оскільки авто з Норвегії — країни, яка не є членом Євросоюзу).

"На всі ці витрати є чеки, рахунки, систематизовані для звітності. Хто хоче з ними ознайомитися, чекаємо на офіс Благодійного фонду "Крила" за адресою (вул. Волонтерська, 2, 2 поверх приміщення "Ощадбанку")", — уточнили у благодійному фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканка Києва видавала себе за волонтера та збирала гроші "дітям-сиротам". Як пізніше з’ясувалося, благодійного фонду, від імені якого вона працювала, немає.