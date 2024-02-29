Ничего святого: юная киевлянка выдавала себя за волонтера и собирала деньги "для детей сирот"

Аферистка "прикрывалась" названием известного благотворительного фонда

Жительница столицы выходила на Крещатик в футболке с надписью "Помощь детям-сиротам" и представляясь волонтером собирала средства у доверчивых граждан. Как оказалось, девушка не имела никакого отношения к благотворительным фондам, а все полученные деньги она тратила на собственные нужды.

На счету у аферистки 15 доказанных эпизодов. Подробнее о деятельности псевдоволонтера рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что 18-летняя жительница Киева надела футболку с надписью "Помощь детям-сиротам" и начала собирать "пожертвования" у прохожих. Девушка представлялась сотрудницей одного из известных благотворительных фондов и просила людей присоединиться к сбору средств для "помощи детям".

Доверчивым гражданам она предоставляла номер своего личного счета и просила переводить на него "пожертвования". Все полученные средства она тратила на собственные нужды. Аферистке удалось обмануть 15 человек, которые перевели ей на счет от 300 до 500 гривен.

Мошеннице всего 18 лет

Злоумышленницу задержали правоохранители, а ее действия были квалифицированы как "мошенничество". Следствие доказало, что фигурантка не имела никакого отношения к благотворительной организации и не перечисляла деньги на счет фонда.

На данный момент расследование по данному делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Псевдоволонтеру грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разоблачили находчивых зеков-аферистов, которые продавали несуществующие генераторы. Объявления заключенные размещали в соцсетях и представлялись военными, которые находятся на передовой.