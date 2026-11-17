Новая система лояльности в "Авроре". Что известно о бонусной системе
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Некоторые программы работают не первый год
Украинцы в сети обсуждают новую систему лояльности в магазинах "Авроры". С ее помощью можно копить бонусы.
Об этом рассказала пользовательница в Threads. По ее словам, в некоторых магазинах на кассах уже появились постеры о новой системе.
"Всеооооо будет. Уже в "Аврорах" есть информация о программе лояльности", — говорится в сообщениях.
Однако пока на сайте нет официальной информации и подробностей относительно этой системы. Это также отметили в комментариях пользователи. Некоторые даже писали, что сами работники не до конца знакомы с этой системой.
- В нашей нет и девушки не в курсе, где взять тот код в приложении.
- Да, она будет. Можно будет немного экономить денежку. Особенно в наше время, когда не все могут позволить себе определенную приколюху.
Какие системы лояльности уже есть в "Авроре"
В сети мультимаркетов действует программа лояльности "Денежное дерево". Основные условия:
- Начисление бонусов: в официальных правилах "Денежного дерева" указывается начисление в формате 1 грн. = 1 бонус (обычно до 48 часов после покупки); в отдельных обзорах также упоминаются процентные начисления в зависимости от категории товара (кроме акционных позиций с ценами).
- Списание бонусов: накопленные бонусы можно использовать в качестве скидки при следующих покупках (например, по курсу 100 бонусов = 1 грн согласно базовым условиям программы).
- Ограничения и сроки: на одного человека оформляется одна карточка/номер телефона; активация может занять до 48 часов, а счет могут заблокировать в случае неиспользования более 1 года.
Как присоединиться и воспользоваться
- Проверьте актуальные правила и условия на официальной странице "Программа лояльности" или в разделе Официальные правила Аврора.
- Зарегистрируйтесь через доступные сетевые каналы (мобильное приложение, чат-боты или на кассе — в зависимости от действующих опций в вашем городе).
- При оплате на кассе называйте номер телефона или предъявляйте карту участника для начисления или списания бонусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как появилась "Аврора" и с чего началась история магазина.