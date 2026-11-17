Некоторые программы работают не первый год

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Украинцы в сети обсуждают новую систему лояльности в магазинах "Авроры". С ее помощью можно копить бонусы.

Об этом рассказала пользовательница в Threads. По ее словам, в некоторых магазинах на кассах уже появились постеры о новой системе.

"Всеооооо будет. Уже в "Аврорах" есть информация о программе лояльности", — говорится в сообщениях.

Однако пока на сайте нет официальной информации и подробностей относительно этой системы. Это также отметили в комментариях пользователи. Некоторые даже писали, что сами работники не до конца знакомы с этой системой.

В нашей нет и девушки не в курсе, где взять тот код в приложении.

Да, она будет. Можно будет немного экономить денежку. Особенно в наше время, когда не все могут позволить себе определенную приколюху.

Какие системы лояльности уже есть в "Авроре"

В сети мультимаркетов действует программа лояльности "Денежное дерево". Основные условия:

Начисление бонусов: в официальных правилах "Денежного дерева" указывается начисление в формате 1 грн. = 1 бонус (обычно до 48 часов после покупки); в отдельных обзорах также упоминаются процентные начисления в зависимости от категории товара (кроме акционных позиций с ценами).

в официальных правилах "Денежного дерева" указывается начисление в формате 1 грн. = 1 бонус (обычно до 48 часов после покупки); в отдельных обзорах также упоминаются процентные начисления в зависимости от категории товара (кроме акционных позиций с ценами). Списание бонусов: накопленные бонусы можно использовать в качестве скидки при следующих покупках (например, по курсу 100 бонусов = 1 грн согласно базовым условиям программы).

накопленные бонусы можно использовать в качестве скидки при следующих покупках (например, по курсу 100 бонусов = 1 грн согласно базовым условиям программы). Ограничения и сроки: на одного человека оформляется одна карточка/номер телефона; активация может занять до 48 часов, а счет могут заблокировать в случае неиспользования более 1 года.

Как присоединиться и воспользоваться

Проверьте актуальные правила и условия на официальной странице "Программа лояльности" или в разделе Официальные правила Аврора. Зарегистрируйтесь через доступные сетевые каналы (мобильное приложение, чат-боты или на кассе — в зависимости от действующих опций в вашем городе). При оплате на кассе называйте номер телефона или предъявляйте карту участника для начисления или списания бонусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как появилась "Аврора" и с чего началась история магазина.