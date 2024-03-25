Ваши предки принадлежали к польской аристократии, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Такие фамилии имеют отличительные окончания

В списке разнообразных украинских фамилий есть те, которые указывают на польские корни. Они возникли на территории Украины, которая входила в состав Речи Посполитой, и имеют определенные окончания.

Историк Валентин Бендюг рассказал, как определить, что фамилия имеет иностранные корни, а предки были польскими аристократами. Следует обращать внимание на окончания -ский, -цкий, -жский.

Именно с такими окончаниями довольно распространены фамилии в Польше. К ним относятся Ковалевский, Галицкий, Валевский, Потоцкий, Вишневский и другие.

По мнению историка, изначально такие фамилии принадлежали только польской аристократии. Со временем аналогичный способ образования родовых имён распространился и на другой территории Украины. К таким фамилиям относятся:

Хмельницкий,

Вербицкий,

Артемовский,

Руданский,

Ивановский,

Заднепрянский

Левицкий и другие.

В регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой также были распространены родовые имена с окончаниями -ук, -юк, -ак, -чук. К ним можно отнести: Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попильнюк, Погребняк, Контратюк и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как звучат украинские фамилии, которые раньше получали только добрые люди.