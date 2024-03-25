Ваші пращури належали до польської аристократії, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Такі прізвища мають відмінні закінчення

У списку різноманітних українських прізвищ є ті, що вказують на польське коріння. Вони виникли на території України, яка входила до складу Речі Посполитої, та мають певні закінчення.

Історик Валентин Бендюг розповів, як визначити, що прізвище має іноземне коріння, а предки були польськими аристократами. Слід звертати увагу на закінчення -ський, -цький, -жський.

Саме з такими закінченнями досить поширені прізвища у Польщі. До них відносяться Ковалевський, Галицький, Валевський, Потоцький, Вишневський та інші.

На думку історика, спочатку такі прізвища належали лише польській аристократії. Згодом аналогічний спосіб утворення родових імен поширився на іншій території України. До таких прізвищ належать:

Хмельницький,

Вербицький,

Артемівський,

Руданський,

Іванівський,

Задніпрянський

Левицький та інші.

У регіонах України, які були частиною Речі Посполитої, також були поширені родові імена із закінченнями -ук, -юк, -ак, -чук. До них можна віднести: Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попільнюк, Погребняк, Контратюк та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать українські прізвища, які раніше отримували лише добрі люди.