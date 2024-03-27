Автопарк и элитная недвижимость по всей стране: семья экс-главы СБУ Николаева разбогатела во время войны (видео)

Непонятно, откуда у бывшего силовика и его семьи средства на покупку дорогой недвижимости и автомобилей

После того как стало известно об обогащении семьи бывшего главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, в поле зрения журналистов попал экс-глава СБУ в Николаевской области. Дело в том, что у жены и сына Виталия Герсака нашли недвижимость и немало элитных автомобилей.

Об этом сказано в расследовании hromadske. При этом у самого Герсака и его семьи нет источников финансирования, которые могли бы объяснить наличие такого состояния.

Виталий Герсак был назначен на должность главы СБУ Николаевской области в сентябре 2019 года указом Владимира Зеленского. После этого у семьи нового начальника СБУ начало появляться элитное имущество, а сам Виталий Герсак был замечен на Toyota Tundra стоимостью в 60 тысяч долларов. Помимо цены автомобиль примечателен своим внешним видом — на нем были инициалы Герсака и российские вертолеты на бампере.

Автомобиль Виталия Герсака

Вся недвижимость и автомобили регистрировались на жену главы СБУ Юлию. К началу 2020 года она владела двумя квартирами в Киеве в ЖК "Французский квартал" и двумя гаражами тут же, новой Toyota Camry в топовой комплектации. В этом же году Виталий Герсак был уволен после череды громких скандалов, но это не помешало его жене летом 2021 года купить еще две квартиры почти в 200 м/кв, шесть парковочных мест и нежилое помещение в столичном ЖК "Новопечерские Липки". Стоимость этого всего по ценам того времени ориентировочно 1,5 млн долларов.

Журналисты обратили внимание, что никакого официального источника доходов у семьи Герсака не было, чтобы объяснить такие дорогостоящие покупки. Известно, что он 20 лет своей жизни отдал карьере в тогда еще милиции, а после в СБУ. Упоминаний о бизнесе или коммерческих успехах после увольнения из органов нет. Правда есть несколько компаний, которые зарегистрированы на его имя, большая часть которых находится в Одессе.

Сын Виталия Герсака

20-летний Кирилл осенью 2023 года получил в дар квартиру на 107 м/кв в ЖК Aqua Marine в Одессе. Без ремонта ее стоимость около 90 тысяч долларов. Кроме того, менее чем за год он стал владельцем активов и в Винницкой области:

половина участка земли на 2,5 гектара, который сдается в аренду агропредприятию (подарок).

два участка земли на 5 и 10 соток — под строительство дома (подарок).

15 соток для ведения хозяйства (подарок).

1,2 га земли (подарок).

два жилых дома и четыре автомобиля.

Помимо недвижимости в 2023 году на Кирилла Герсака начали переписывать компании, которые принадлежали его отцу и маме. Сам Виталий Герсак утверждает, что вместе с сыном с начала полномасштабного вторжения участвовали в обороне Украины, но никаких публичных данных о службе Кирилла в сети нет.

Также известно, что Кирилл занимается музыкой и одна из его песен называется "Соло", а в клипах он не стесняется хвастаться дорогими авто: BMW и Brabus. Примечательно, что на своей странице в Instagram он разместил ссылку на одесский ресторан с таким же названием. Вдобавок к этому Герсак-младший зарегистрирован как ФОП по направлению "ресторанная деятельность".

Сын Виталия Герсака Кирилл

Деятельность Виталия Герсака

Сейчас Виталий Герсак вернулся в медиапространство, но уже в качестве общественного деятеля. Он основал ОО "Свободные и верные" с представительствами в Виннице, Одессе и Николаеве. В Виннице ОО руководит бывший член "Партии регионов" Виктор Пигуля, в Одессе — бывший депутат от "Слуги народа" с неоднозначной репутацией Олег Каптур, а в Николаеве — некий Рустамджан Садридинов, который за полномасштабную войну не раз был фигурантом журналистских расследований из-за поставок продуктов для армии по повышенным ценам.

ОО "Свободные и верные" совместно с Институтом демократии и развития PolitA организовало в Киеве масштабное мероприятие при участии самого Виталия Герсака. Этот Институт известен тем, что сотрудничает с американской лоббистской компанией Zeppelin Communications в интересах экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Сегодня мы благодаря нашим соорганизаторам проводим международную конференцию, которая в будущем будет определять ветеранскую политику в нашем государстве, и с помощью наших американских партнеров мы просто будем ее в нашем государстве реализовывать. На сегодняшний день у нас финансирования нет, но мы планируем привлечь инвесторов, именно американских, чтобы американские ГО и фонды присоединились к этой работе и помогли нам и с финансированием, и с техническими, и с экспертными направлениями", – поделился своими соображениями Виталий Герсак на конференции с американцами.

Сам Виталий Герсак тоже не сообщал, в каком подразделении служил и участвовал в боевых действиях. По данным некоторых одесских СМИ, он упоминался как боец 122-й бригады ТРО из Одесской области. Журналисты связались с представителями бригады, но те не смогли объяснить, почему их военнослужащий находится так далеко от подразделения и знают ли они о намерении сотрудничать с американцами. Командование лишь заявило, что такая информация может угрожать личной безопасности военнослужащих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у бывшего военкома Самбора Сергея Бабича нашли элитный внедорожник, недвижимость и крупную сумму наличными. Это богатство он и его семья получили в последние годы.