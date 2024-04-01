Не забудьте: какие показания счетчиков передают 1 апреля

Временная и корректная передача данных – залог правильных начислений

Какими бы ни были счетчики на свет, газ и воду, самостоятельно передавать показания в большинстве случаев они не умеют. Начало нового месяца – тот рубеж, когда в большинство коммунальных служб нужно отчитаться о расходах ресурсов.

"Телеграф" напоминает, какие именно показания счетчиков нужно передать в начале месяца. В некоторых городах даты представления могут отличаться на несколько дней.

Показания счетчиков электроэнергии

Для того чтобы показания счетчиков были приняты верно, они должны быть поданы в последние два дня месяца и три первых дня следующего. То есть — с 30 марта по 3 апреля. Только в таком случае их корректно учтут на первое число. Если передать позже – могут установить по среднемесячному потреблению.

Показания счетчиков газа

Большинство украинских семей получают газ от поставщика "Нефтегаз Украины". В компании напоминают – внести показания нужно с 28 марта по 5 апреля. Своевременная передача данных позволяет оплачивать только фактически потребленный газ и избежать переплат. Для других поставщиков могут быть установлены другие даты передачи, например, во Львове — с 1 до 5 числа каждого месяца.

Показания счетчиков воды

Предоставителями услуги являются местные компании, поэтому стоит проверить, когда именно в вашем населенном пункте подают показания счетчиков воды. Например, в Херсоне это нужно сделать до 3 апреля, в Киеве – с 10 числа и до последнего дня месяца, в Виннице – с 25 марта по 2 апреля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как потребителям сэкономить на оплате за электроэнергию. Для тех, кто имеет большие расходы ночью, может быть выгодным установка двухтарифного счетчика.