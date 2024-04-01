В Украине начал работу Центр социально-психологической поддержки "Пространство жизни" для людей с игровой зависимостью

26 марта в Украине при поддержке социально-ответственного бизнеса открылось первое специализированное учреждение для комплексной помощи людям с риском игровой зависимости, их семьям и близким, а также реализации научно-образовательных проектов по профилактике лудомании — Центр социально-психологической поддержки "Пространство жизни. Life Space".

Фото: «Пространство жизни. Life Space»

В основу деятельности "Пространства жизни" положен проект государственного стандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", разработку которого сейчас завершают специалисты ГО "Центр ответственной игры" вместе с Минсоцполитики Украины и Национальной социальной сервисной службой Украины.

Фото: «Пространство жизни. Life Space»

Открытие центра социально-психологической поддержки прошло при участии государственных институтов, бизнеса и общественности — представителей Минсоцполитики Украины, НСССУ, КРАИЛ, КГГА, КОГА, Института модернизации содержания образования МОН Украины, Центра общественного здоровья МОЗ Украины, а также операторов украинского игорного бизнеса.

Фото: «Пространство жизни. Life Space»

По словам главного психолога Центра Татьяны Синицкой и руководителя медицинского направления Константина Аймедова, услуги заведения будут направлены на разные категории людей — как тех, которые только начинают терять контроль над своей азартной игрой и не признают проблемы, так и тех, которые уже имеют выраженную зависимость.

Задачей психологов центра будет своевременная и правильная диагностика, а также составление и реализация индивидуальной программы психологической поддержки, направленной на формирование устойчивой мотивации к выздоровлению, психологическим изменениям и возвращению в социум.

Также посетители "Пространства жизни" смогут получить юридическую консультацию по поводу включения их или членов их семей в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям или участие в азартных играх, который ведет КРАИЛ.

Фото: Команда ГО "Центр ответственной игры"

Представитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Юрий Юрчук отметил, что КРАИЛ сегодня ведет активную профилактическую деятельность для повышения уровня осведомленности граждан о рисках азартных игр, а также добавил, что работа по предоставлению социально-психологических услуг в специализированных центрах является важным элементом предотвращения игровой зависимости.

Фото: "Пространство жизни. Life Space"

Открытие пространства поддержали социально ответственные бизнесы игорной отрасли. В частности, компания FAVBET, которая является меценатом комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости, а также компания VBET, которая стала меценатом открытия "Пространства жизни".

Фото: Ярослава Исаенко, VBET

"Наше активное участие в открытии "Пространства жизни" — вполне логичное продолжение нашей стратегии в Украине, — говорит представитель VBET Ukraine Ярослава Исаенко, — Мы ответственны перед государством, обществом и каждым игроком. Принципы ответственной игры заложены в основу нашей работы. В Украине мы проводим активную просветительскую политику, рассказываем игрокам, как играть без вреда ментальному здоровью и собственному кошельку".

"Открытие "Пространства жизни" — практическое воплощение всех предыдущих проектов с "Центром ответственной игры", к которым присоединился FAVBET. Вместе с тем, это важная веха для всей отрасли и яркий пример эффективного сотрудничества государства, общественного сектора и бизнеса. Именно такой подход является залогом успеха на пути построения в Украине эффективной системы предотвращения игровой зависимости, соответствующей лучшим международным практикам", — отметила представитель FAVBET Ксения Тюрикова.

Фото: Ксения Тюрикова, FAVBET

Проект по внедрению в Украине системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью воплощается ГО "Центр ответственной игры" совместно с Минсоцполитики. FAVBET является главным меценатом комплексного проекта и системно способствует его реализации с момента запуска в 2023 году. В прошлом году компания также поддержала первое национальное исследование игорной зависимости под эгидой Минздрава и первой среди компаний отрасли открыла двери своих заведений для специалистов проекта.