Таксует через Uklon в рабочее время? Что известно о депутате Березянском, попавшем в скандал в Кременчуге

Журналисты связали депутата с профилем водителя Uklon, в котором насчитали почти 5 тысяч поездок

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Заместитель директора КП "Теплоэнерго" города Кременчуг и депутат Кременчугского горсовета Александр Березянский мог в рабочее время работать водителем такси Uklon. По этой информации, установленной журналистами, проводится внутреннее расследование.

Об этом сообщил "Кременчуцкий Телеграф", журналисты которого изучили активность Березянского в сервисе Uklon, его работу в "Теплоэнерго" и возможное совмещение служебных обязанностей с поездками в качестве водителя. После этого мэр Кременчуга Виталий Малецкий поручил провести внутреннее расследование деятельности Березянского.

Кто такой Александр Березянский

Березянский впервые стал депутатом Кременчугского городского совета в 2010 году, рассказывает в видеорасследовании "Кременчуцкий Телеграф". В 2015 году он баллотировался в Полтавский областной совет от "Оппозиционного блока", но не прошел. На следующий год от этой же политической силы он участвовал в промежуточных выборах в Верховную Раду.

Александр Березянский Источник: facebook.com/BerezyanskiyAlexandr

В 2020 году Березянского избрали в Кременчугский горсовет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В начале 2021 года он стал заместителем директора коммунального предприятия "Теплоэнерго". По специальности чиновник – юрист; свою работу на предприятии он описал как преимущественно юридическую.

В разговоре с журналистами Березянский также подтвердил, что у него есть бронь от мобилизации. Он подчеркнул, что начал работать на предприятии еще до полномасштабного вторжения.

"Да, конечно, у меня есть бронь. Я работаю на коммунальном предприятии с 2021 года, то есть не с 2022-го, когда началась война, а с начала 2021 года", – сказал чиновник.

Какие поездки привлекли внимание журналистов

Редакция описала две поездки, пассажирками во время которых были ее сотрудницы. Первую заказали через Uklon 17 июня 2026 года: приехал бордовый Ford Fusion, а водитель по имени Александр сотрудница узнала как Березянского. На тот момент в профиле было указано 3 754 выполненные поездки и восемь месяцев работы с сервисом.

Вторую поездку журналисты зафиксировали 15 сентября в 14:40. По их данным, автомобиль, имя и фотография водителя были теми же, а количество поездок выросло на 1189. Именно время этой поездки стало одним из вопросов к должностному лицу и его работодателю.

В ответах на информационные запросы "Теплоенерго" сообщило, что в июне Березянский находился в ежегодном отпуске продолжительностью 24 календарных дня. В свою очередь, 15 сентября он выполнял должностные обязанности дистанционно. Такой формат работы для него ввели еще в июне 2023 года.

Согласно табелю учета рабочего времени, 15 сентября заместитель директора отработал чуть больше восьми часов. Его зарплата за сентябрь составила 41 тысячу гривен, а за июнь, в котором он был в отпуске, – почти 54 тысячи гривен.

Как Березянский объяснил возможную работу в такси

Чиновник опроверг работу водителем Uklon и объяснил передвижения по городу служебными задачами и посещением объектов.

"Я передвигаюсь по городу, по определенным объектам. Сейчас такое время и такой формат работы, что не нужно постоянно сидеть на рабочем месте", – заявил Березянский.

Журналисты также подняли вопрос декларирования доходов. По их данным, Березянский зарегистрирован как физическое лицо – предприниматель, однако в его декларации за 2025 год нет доходов от предпринимательской деятельности. В декларации также не указано движимое имущество, а автомобиль, которым он пользовался, зарегистрирован на женщину с местом регистрации в Киеве.

Редакция обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить изложенные обстоятельства и дать им оценку в пределах своих полномочий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Высший антикоррупционный суд взял под стражу генерала СБУ Сергея Дуку. Он является одним из подозреваемых по делу о преступной организации, которую разоблачили во время операции "Карфаген".