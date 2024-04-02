Осталось пару дней: обязательно сделайте это, чтобы не получить завышенную коммуналку

Показатели счетчиков нужно обязательно передавать с 1 по 5 число каждого месяца

Довольно давно украинцам стали приходить платежки за газ от Нафтогаза. Теперь потребители платят за голубое топливо этой государственной компании. При этом многие еще не могут разобраться в том, как производить оплату.

"Телеграф" решил помочь своим читателям разобраться в том, как и кому передать показания за газ. Данные нужно передавать своему оператору газораспределительной сети (ГРС).

Речь идет о компании, доставляющей газ на вашей территории. Именно она занимается подключением и отключением голубого топлива, реагирует на вызовы и устраняет неисправности, а также получает показания счетчиков. Передавать показатели сразу в "Нафтогаз" не нужно. Эту услугу необходимо оплачивать операторам ГРС.

Важно помнить, что потребитель должен предоставлять операторам показатели всех счетчиков ежемесячно, включая газовый, для точного вычисления платежей. Информацию за газ следует подавать в первые пять дней каждого месяца.

Стоит помнить, что пользователи должны отдельно оплачивать транспортировку газа по фиксированной ставке. Для корректного фиксирования показателей нужно учитывать только цифры до запятой, игнорируя красные отметки и десятичные.

Существует несколько способов представления данных со счетчика:

непосредственно оператору ГРМ (облгаз);

через веб-сайт или чат-бот облгаза;

обратившись в контакт-центр облгаза.

Какими будут тарифы на газ с 1 апреля

До конца отопительного периода, длящегося до середины апреля, тарифы на основные коммунальные услуги, включая стоимость газа, поставки горячей воды и отопления, останутся неизменными для граждан Украины.

Стоимость газа для пользователей услуг компании "Нафтогаз Украины" будет составлять 7,96 гривен за один кубический метр. Для других потребителей цена будет варьироваться от 7,70 до 9,90 гривен за кубический метр.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что нужно сделать, чтобы платить меньше по новым тарифам на свет.