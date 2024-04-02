Зрозуміє тільки запеклий фанат "совка": дивні "радощі" життя в СРСР

Сучасна людина вжахнулась би від таких умов

Життя у Радянському Союзі було сірим та невеселим. Проте запеклі фанати "совка" запевняють, що були у СРСР "радощі", яких не зрозуміти сучасним людям.

Наприклад, тоді була чудова можливість економити на покупках та подорожах, проте не через їхню доступну вартість, а через велику кількість заборон. Подібні дивні "радощі" зібрані у матеріалі "Телеграфа".

Дивні "радощі" життя у СРСР

Про дефіцити звичайних продуктів за часів Радянського Союзу не говорив лише лінивий. Та запеклі фанати "совка" знають, наскільки радісно було на душі, коли вдавалось дістати ковбасу чи інший продукт по блату.

Ще більше гордості викликав факт самого народження та проживання у великій державі. Під час "Холодної війни" протистояння з Заходом наростало, тому пропаганда робила ставку на велич радянського народу. "Ех, розвалили державу", згадують прихильники СРСР. Тільки забувають, скількох чоловіків та молодих хлопців відправляли в Афганістан. Багато хто з них так і не повернувся додому. Оце була ціна "величі" СРСР.

Неочікуваний "плюс" пов’язаний з відсутністю дуже багатих людей. Усі жили бідно та майже в однакових умовах, тому заздрити не було кому. Але це не зовсім правда. Навіть у ті часи були люди з більшим достатком, ніж в інших.

Величезні затори у деяких містах сучасної України в годину пік не порівняються з вільним пересуванням по дорогах у СРСР. Та тільки машини тоді були справжньою розкішшю. Черги на них займали за кілька років, і не менше часу витрачали на накопичення грошей. Та про це фанати "совка" чомусь забувають. Не поспішають вони говорити й про якість "радянських "ластівок".

У Радянському Союзі не витрачали великих коштів на подорожі. У інші країни не їздили зовсім. Не тому, що дорого чи хотіли зекономити, а через заборону. Щоб виїхати за кордон потрібно було отримати дозвіл. Звичайним громадянам його отримати було неможливо.

А яким креативним був народ у ті часи, скажуть прихильники СРСР. За допомогою газет вони могли й вікна помити, і стіни вирівняти, і в туалеті скористатись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який гаджет був у кожній радянській квартирі. Деякі українці його зберегли у своїх оселях.