Тарифы на электроэнергию повысят уже в мае? В Нацкомиссии дали четкий ответ

У украинских энергокомпаний очень сложная ситуация

Председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк не исключил изменений в вопросе обеспечения населения электроэнергией (ПСО), в рамках которого до 1 мая текущего года разницу в тарифах и рыночной цене покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО Укргидроэнерго". Эта информация вызвала резонанс, и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разъяснили ее.

"Будут или изменения, или продление ПСО относительно населения в существующем варианте… Если изменения, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже", — сказал он журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

Тарасюк также констатировал, что у всех украинских энергокомпаний очень сложная ситуация. Прежде всего, из-за российской агрессии.

Его слова о возможном росте тарифов вызвали резонанс в обществе. В ответ в НКРЭКУ заявили, что работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется.

"В комментарии председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка информационному агентству "Интерфакс-Украина" говорилось, что ему неизвестно о планах изменения режима ПСО с 1 мая и возможности изменений тарифов, в частности, поскольку принятие соответствующих решений не является компетенцией НКРЭКУ", — заявили там.

Напомним, сейчас в Украине действует схема ПСО, согласно которой, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" компенсируют поставщикам электроэнергии разницу между тарифом для населения в 2,64 грн/кВт-ч и рыночной ценой. Они делают это за счет средств от своей деятельности на рынке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют поднять тарифы на водоснабжение. Это будет происходить в два этапа и может достигнуть 60% за кубометр.