В Украине изменился "зеленый тариф": сколько будут платить за электроэнергию в апреле

В Украине альтернативные источники энергии используют десятки тысяч семей

В Украине изменились тарифы на "зеленую" энергетику. Домовладения, у которых установлены солнечные электростанции или ветряки, будут платить меньше, чем 682,45 коп./кВт-ч. (без НДС).

Об этом сказано в постановлении НКРЭКУ № 2653 от 29 декабря 2023 г. "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию, произведенную генерирующими установками частных домохозяйств". Новые тарифы могут повлиять на стоимость электроэнергии не только для частных хозяйств, но и для энергетических кооперативов.

По сравнению с 2013 годом, "зеленый тариф" в Украине подешевел больше, чем в два раза. На протяжении больше десяти лет его стоимость то поднималась, то падала. В 2024 году он снова подешевел.

В НКРЭКУ напомнили, какие тариф на "зеленую" энергетику действовали в Украине до 2024 года:

С 01.04.2013 по 31.12.2014 – 1505,01 коп./кВт-ч. (без НДС);

С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1353,61 коп./кВт-ч. (без НДС);

С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 840,64 коп./кВт-ч. (без НДС);

С 01.01.2016 по 31.12.2016 – 797,70 коп./кВт-ч. (без НДС);

С 01.01.2017 по 31.12.2019 – 759,29 коп./кВт-ч. (без НДС);

С 01.01.2020 по 31.12.2023 – 682,45 коп./кВт-ч. (без НДС).

С 1 января 2024 года "зеленый тариф" на электрическую энергию, производимую из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 30 кВт и введена в эксплуатацию, упал до 614,66 коп./кВт-ч. (без НДС). Он будет действовать до конца текущего года.

Также изменился тариф и на электроэнергию, которая вырабатывается при помощи энергии ветра и солнца:

ветряки, мощностью не больше 30 кВт — 488,11 коп./кВт-ч. (без НДС). При условии, что установлены и введены в эксплуатацию с 2015 по 2019 годы.

солнечные панели, мощность которых не превышает 50 кВт — 759,29 коп./кВт-ч. (без НДС). При условии, что установлены и введены в эксплуатацию в течение 2019 года.

комбинированные станции, которые производят энергию из солнца и ветра, мощность которых не превышает 50 кВт — 686,97 коп./кВт-ч. При условии, что установлены и введены в эксплуатацию в 2019 году.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в 2021 году почти 15 тысяч украинских домовладений установили солнечные электростанции (СЭС). А на конец на 2020 года в Украине насчитывалось около 45 тысяч домохозяйств, которые пользуются альтернативными источниками электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут повысить тариф на свет 1 мая. В НКРЭКУ ответили, правда ли это.