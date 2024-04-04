В Україні змінився "зелений тариф": скільки платитимуть за електроенергію у квітні

В Україні альтернативні джерела енергії використовують десятки тисяч сімей

В Україні змінилися тарифи на "зелену" енергетику. Домоволодіння, в яких встановлені сонячні електростанції або вітряки, платитимуть менше ніж 682,45 коп./кВт-год. (без НДС).

Про це йдеться у постанові НКРЕКП № 2653 від 29 грудня 2023 р. "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств". Нові тарифи можуть вплинути на вартість електроенергії не лише для приватних господарств, а й для енергетичних кооперативів.

Порівняно з 2013 роком "зелений тариф" в Україні подешевшав більше, ніж удвічі. Протягом більш як десяти років його вартість то підіймалася, то падала. У 2024 році він знову подешевшав.

У НКРЕКП нагадали, які тарифи на "зелену" енергетику діяли в Україні до 2024 року:

З 01.04.2013 по 31.12.2014 – 1505,01 коп./кВт-год. (без НДС);

З 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1353,61 коп./кВт-год. (без НДС);

З 01.07.2015 по 31.12.2015 – 840,64 коп./кВт-год. (без НДС);

З 01.01.2016 по 31.12.2016 – 797,70 коп./кВт-год. (без НДС);

З 01.01.2017 по 31.12.2019 – 759,29 коп./кВт-год. (без НДС);

З 01.01.2020 по 31.12.2023 – 682,45 коп./кВт-год. (без НДС).

З 1 січня 2024 року "зелений тариф" на електричну енергію, що виробляється з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт та введена в експлуатацію, впав до 614,66 коп./кВт-год. (без НДС). Він діятиме до кінця поточного року.

Також змінився тариф і на електроенергію, що виробляється за допомогою енергії вітру та сонця:

вітряки, потужністю не більше 30 кВт — 488,11 коп./кВт-год. (без НДС). За умови, що встановлені та введені в експлуатацію з 2015 по 2019 роки.

сонячні панелі, потужність яких не перевищує 50 кВт — 759,29 коп./кВт-год. (без НДС). За умови, що встановлені та введені в експлуатацію протягом 2019 року.

комбіновані станції, які виробляють енергію із сонця та вітру, потужність яких не перевищує 50 кВт — 686,97 коп./кВт-год. За умови, що встановлені та введені в експлуатацію у 2019 році.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, у 2021 році майже 15 тисяч українських домоволодінь встановили сонячні електростанції (СЕС). А на кінець 2020 року в Україні налічувалося близько 45 тисяч домогосподарств, які користуються альтернативними джерелами електроенергії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть підвищити тариф на світ 1 травня. У НКРЕКУ відповіли, чи це правда.