"Зато доллар был по 67 копеек": дорогой советский рубль - миф, а сколько реально стоила валюта

Реальный курс доллара в СССР "обитал" только на черном рынке

Быт в СССР для современных людей оказался покрыт сотнями мифов. Так, например, несмотря на то, что в "Союзе" не было валютного рынка, многие обожатели "совка" гордятся тогдашним курсом рубля к доллару. Дескать, вон какая крепкая валюта была, а не то что сейчас.

Впрочем, на самом деле это было не так. Об этом пишет белорусский блогер Максим Мирович.

"Думаю, вы часто слышали со стороны лагеря любителей СССР такие вскрики — "а вот в СССР доллар был по 67 копеек! А сейчас что? В 2013 году 30 рублей был, потом 60 стал, а сейчас и вовсе к 70 подбирается! Как жить дальше? Вот вернём СССР — и доллар снова станет по 67 копеек, наморозим самого лучшего в мире мороженого, и выскочка Маск ещё попросит у нас керосина для своих космических авантюр!

…Разумеется, все россказни о "долларе по 67 копеек" — это один сплошной миф. Или, если быть точным — реальный рыночный курс доллара был совершенно иным и отличался от советских пропагандистских агиток про "67 копеек", и это особенно хорошо стало понятно после 1991 года", — отмечает он.

Для справки: никакого "свободного рынка валюты", на котором бы определялся реальный рыночный курс, в СССР попросту не существовало. Свободное хождение валюты в СССР было запрещено законом, а торговля ей и даже простое хранение строго каралось советским законодательством. Долларов в стране было очень немного — они использовались, главным образом, лишь для покупки импортной продукции на рубежом. Курс доллара к рублю устанавливался совершенно произвольно — всё равно в стране не было внутреннего рынка валюты, и этот курс не было никакой возможности ни проверить спросом/предложением, ни как-то иначе скорректировать.

Каким же был реальный курс доллара в СССР

Как пишет издание "Патріоти України", в СССР существовал подпольный рынок валюты, на котором $1 в 1960-80-е годы стоил около 8-10 советских рублей. Именно курс в 8-10 рублей и был реальным рыночным курсом доллара в СССР — за эту сумму нелегальные валютчики были готовы покупать доллары у иностранцев возле гостиниц, а затем с небольшим наваром перепродавать их всем желающим уже внутри СССР.

Напомним, ранее мы писали о том, как водители в СССР обходились без кондиционера, мультимедиа, парктроников и т.д.