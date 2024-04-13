Субсидию не продлят в мае: кому нужно обновить документы

Субсидия в неотапливаемый сезон меньше, ведь нет нужды платить за отопление

В Украине идет назначение субсидий. С мая их будут рассчитывать уже на неотапливаемый период. Для пенсионеров, которые решат получать субсидию, стоит заметить, что при расчетах будут использовать размер мартовской пенсии.

В Пенсионном фонде отмечают, что большинство получателей субсидии продолжат ее получать автоматически. Субсидии переназначят до 30 апреля 2025 года. Единственное условие, чтобы имущественное положение и состав домохозяйства не изменялись.

Однако есть те категории, которым обязательно нужно заново обратиться за назначением субсидии и подать новые заявление и декларацию. Личное обращение необходимо для:

арендаторов жилых помещений

внутренне перемещенных лиц

когда фактически в помещении живет меньше людей, чем зарегистрировано

когда домохозяйству требуется жилищная субсидия не для оплаты коммунальных услуг, а для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,

для тех, кому рассчитали субсидию на отопительный период в размере 0 грн.

Важно обратить внимание, что даже если вы подали документы не в начале мая, а в течение двух месяцев с 1 мая (начала неотапливаемого сезона), субсидию все равно назначат с начала сезона. Единственное исключение – если право получить субсидию наступило позже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие жилищно-коммунальные услуги распространяется субсидия. Следует обратить внимание, что субсидия и льгота — это два разных вида помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Получать их одновременно нельзя. Если решите перейти с субсидии на льготу, нужно будет написать отказ.