Некоторые пенсионеры могут получить помощь от ООН в апреле 2024 года: список условий

Деньги придут на банковскую карту

В рамках Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) предоставляется финансовая помощь пенсионерам. Деньги будут автоматически перечислены на карту граждан, отвечающих условиям.

Эта программа начала действовать в августе 2023 года. Условия получения денег сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Помощь от ООН рассчитана на пенсионеров, которые проживают в регионах, где уже идут боевые действия или могут быть в ближайшее время. Деньги могут получить украинцы, проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Чтобы получить помощь, не нужно подавать заявление. Деньги автоматически начислят на банковскую карту, если пенсионер отвечает следующим условиям:

проживает на территории активных или возможных боевых действий;

получает пенсию, размер которой меньше 3250 грн;

не получал деньги от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие есть нюансы в получении субсидии для пенсионеров. В некоторых случаях ее не удастся оформить.

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