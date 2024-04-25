Как часто нужно делать поверку квартирных счетчиков и кто это может делать

Ее осуществляют только специализированные и сертифицированные компании

Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме и делать поверку счетчиков. Причем все это нужно делать вовремя, чтобы избежать лишних начислений.

Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) рассказал, когда необходимо проводить поверку узлов распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков).

Отмечается, что межповерочный интервал (срок работы прибора учета до следующей поверки) составляет 4 года от даты производства счетчика, указанной в техническом паспорте прибора. Или поверку следует проводить через 4 года от даты последней поверки — она указана в свидетельстве о поверке.

Если ваш счетчик отвечает установленным техническим требованиям, вы получите соответствующее свидетельство о поверке. Если же наоборот, то получите справку о негодности прибора и счетчик необходимо заменить новым.

Следует помнить, что дату, от которой рассчитывается межповерочный интервал, не следует путать с датой опломбирования/установки на учет.

Если же счетчик не поверить вовремя, то он будет снят с абонентского учета. Таким образом, поставщики услуг в дальнейшем не смогут использовать показания прибора как основание для объема начислений и, как следствие, начисление будет производиться по другим алгоритмам, определяемым особенностями технических характеристик здания.

То есть:

при наличии узла коммерческого учета (общедомового счетчика) по его показаниям;

при отсутствии общедомового счетчика по норме.

Тогда начисления будут выше, чем по показаниям квартирного счетчика.

Поверку счетчика производят только специализированные и сертифицированные компании. Их можно выбрать самостоятельно.

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