Ваши предки были красавцами, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке

Такие фамилии часто встречаются и сегодня

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, об особенностях внешности ваших предков.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. По его словам, если человек был очень хорош, его внешностью все любовались, то он получал фамилию Мальований. Она означала – "хлопець, як мальований".

Также люди с привлекательной внешностью получали следующие фамилии:

Гожий;

Принадный;

Форемный;

Хороший;

Хорошун;

Хорошо;

Чистик.

Еще таким людям давали фамилию Красуня. Только если такие фамилии не имели иронической окраски и не перешли из разряда прозвищ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свое.