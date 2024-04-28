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Ваши предки были красавцами, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Ваши предки были красавцами, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке Новость обновлена 28 апреля 2024, 13:17

Такие фамилии часто встречаются и сегодня

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, об особенностях внешности ваших предков.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. По его словам, если человек был очень хорош, его внешностью все любовались, то он получал фамилию Мальований. Она означала – "хлопець, як мальований".

Также люди с привлекательной внешностью получали следующие фамилии:

  • Гожий;
  • Принадный;
  • Форемный;
  • Хороший;
  • Хорошун;
  • Хорошо;
  • Чистик.

Еще таким людям давали фамилию Красуня. Только если такие фамилии не имели иронической окраски и не перешли из разряда прозвищ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свое.

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#История #Фамилии #Происхождение