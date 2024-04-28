Ваши предки были красавцами, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке
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Такие фамилии часто встречаются и сегодня
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, об особенностях внешности ваших предков.
Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. По его словам, если человек был очень хорош, его внешностью все любовались, то он получал фамилию Мальований. Она означала – "хлопець, як мальований".
Также люди с привлекательной внешностью получали следующие фамилии:
- Гожий;
- Принадный;
- Форемный;
- Хороший;
- Хорошун;
- Хорошо;
- Чистик.
Еще таким людям давали фамилию Красуня. Только если такие фамилии не имели иронической окраски и не перешли из разряда прозвищ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свое.