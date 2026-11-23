Некоторые плоды продают и целыми, и уже разрезанными

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Экзотические фрукты, которые завезли в "Сільпо", стоят от 229 до 1 299 грн за килограмм со скидкой, а на пробу покупатели советуют спелую черимойю – самую дешевую среди плодов на ценниках.

В Threads разгорелось оживленное обсуждение после того, как пользовательница @so.katerina спросила, на какие из этих фруктов не жалко потратиться. "Телеграф" отзывы покупателей, которые уже попробовали эти плоды.

Сколько стоят питахайя, черимойя и другие экзотические фрукты

Красную питахайю продают по 499 грн за килограмм вместо 649 грн. За упаковку разрезанного плода весом 278 г на этикетке указано 138,72 грн. Тамарилла стоит 999 грн за килограмм вместо 1 099 грн.

Цену красной питахайи снизили на 150 грн за килограмм Источник: so.katerina

Килограмм тамариллы со скидкой стоит на 100 грн меньше Источник: so.katerina

Килограмм кивано стоит столько же, сколько килограмм красной питайи, – 499 грн, а на ценнике до скидки было 599 грн. Черимойю продают по 229 грн за килограмм вместо 299 грн.

Кивано и красная питайя стоят одинаково за килограмм Источник: so.katerina

Для дегустации покупатели советуют выбирать мягкую черимойю Источник: so.katerina

Карамбола – самая дорогая среди семи фруктов на ценниках: за килограмм просят 1 299 грн вместо 1 499 грн. Гранадила стоит 1 199 грн за килограмм вместо 1 399 грн. Цену на каждый из этих двух фруктов снизили на 200 грн за килограмм.

Карамбола со скидкой на 100 грн за килограмм дороже гранадиллы Источник: so.katerina

Гранади́ллу советуют попробовать ради ее кислинки Источник: so.katerina

Плоды какао продают по 799 грн за килограмм вместо 899 грн. Упакованная половинка весом 298 г стоит 238,10 грн. В "Сільпо" рекомендуют разрезать плод пополам: внутри будут зерна, покрытые белой сочной мякотью. Она сладковато-кислая, с тропическими нотками личи, манго и цитрусовых. Мякоть можно обсосать с зерен, а сами зерна лучше не разгрызать: в сыром виде они действительно горькие.

Упакованная половинка плода какао стоит 238,10 грн Источник: so.katerina

В "Сільпо" объяснили, как есть плод какао и почему не стоит разгрызать сырые зерна

Что покупатели советуют попробовать, а что их не впечатлило

"Черимойя очень вкусная, но нужно выбирать мягкую. Если заморозить и дать немного постоять – напоминает мороженое", – написала пользовательница @valeryana.fm.

Покупатели советуют выбирать мягкую черимойю, которая после заморозки напоминает мороженое

"Черимойя – если спелая, то неплохо, что-то среднее между дыней, клубникой, бананом и папайей", – написала @juliia_frost. Она также советовала попробовать гранадиллу: "Вкусная, с кислинкой, покупала ее, может, раза три – баловство. Там очень мало съедобной части. Но попробовать стоит".

"Карамбола – ни о чем. Никакая, как огурец. Кивано – туда же, перезрелый водянистый огурец. Питайя – просто никакая", – добавила @juliia_frost.

В комментариях покупатели советуют спелую черимойю, а вкус остальных плодов оценивают по-разному

"Питахайя как когда. Иногда очень вкусная, сладкая, а иногда никакая", – написала @kateryna_khudaikulova. А пользовательница @drekade рассказала, сколько плодов взяла на пробу: "По одному фрукту купила ребенку на день рождения, думала, будет значительно дороже".

Как сообщал "Телеграф", в "Сільпо" продают самый дорогой новогодний подарок от "Nestlé" и "Світоч" под названием "Новорічні іграшки".