Ваші пращури були красенями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку
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Такі прізвища часто зустрічаються й сьогодні
Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, про особливості зовнішності ваших пращурів.
Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юліан Редько. За його словами, якщо людина була дуже гарна, її зовнішністю всі милувалися, то вона отримувала прізвище Мальований. Вона означала — "хлопець, як мальований".
Також люди із привабливою зовнішністю отримували наступні прізвища:
- Гожий;
- Принадний;
- Форемний;
- Хороший;
- Хорошун;
- Хорошко;
- Чистик.
Ще таким людям надавали прізвище Краса. Тільки якщо такі прізвища не мали іронічного забарвлення та не перейшли з розряду прізвиськ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища давали лідерам компанії. Перевірте у списку своє.