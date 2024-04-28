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Ваші пращури були красенями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Ваші пращури були красенями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку Новина оновлена 28 квітня 2024, 13:17

Такі прізвища часто зустрічаються й сьогодні

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, про особливості зовнішності ваших пращурів.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юліан Редько. За його словами, якщо людина була дуже гарна, її зовнішністю всі милувалися, то вона отримувала прізвище Мальований. Вона означала — "хлопець, як мальований".

Також люди із привабливою зовнішністю отримували наступні прізвища:

  • Гожий;
  • Принадний;
  • Форемний;
  • Хороший;
  • Хорошун;
  • Хорошко;
  • Чистик.

Ще таким людям надавали прізвище Краса. Тільки якщо такі прізвища не мали іронічного забарвлення та не перейшли з розряду прізвиськ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища давали лідерам компанії. Перевірте у списку своє.

Теги:
#Історія #Прізвища #Походження