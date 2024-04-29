Потерять субсидию просто: основные причины

Субсидию можно потерять из-за ложной информации в декларации

У Украины граждане, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, имеют право претендовать на получение субсидии. При этом необходимо соответствовать определенным имущественным критериям, например, не иметь нового автомобиля или нескольких объектов жилой недвижимости.

Для каждой семьи индивидуально определяют уровень обязательного платежа, оплачиваемого людьми. Разница между начислением за коммунальные услуги и обязательным платежом — сумма субсидии. Люди, которые уже получают субсидию, могут ее потерять из-за собственной опрометчивости или попытки обмануть систему.

Среди случаев, когда субсидию могут аннулировать:

долги за оплату жилищно-коммунальных услуг за период свыше трех месяцев на сумму более 680 грн — продлить получать субсидию можно, если погасить долг или заключить договор о реструктуризации задолженности

если не указать правильные данные по размеру дохода себя и других членов семьи в декларации

если кто-то из членов семьи совершает приобретение на сумму свыше 50,000 грн

если не вернуть государству незаконно начисленную субсидию

если человек переехал, ведь при смене места жительства нужно подавать документы о завершении выплаты субсидии. Если у вас есть необходимость получать субсидию, подавать документы заново.

субсидию отменяют, если заявитель умирает — один из указанных декларации людей может получить часть денег (субсидия, которая была уже начислена)

если человек сам отказался от получения субсидии.

Напомним, сообщать об изменении своего имущественного положения нужно в Пенсионный фонд в течение 30 дней. Некоторые категории граждан должны обновлять декларации при изменении отопительного периода на неотапливаемый — среди категории получателей помощи внутренне перемещенные лица и арендаторы жилья.