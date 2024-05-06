В мае украинцы получат меньшую субсидию: в чем причина

Сумма субсидии зависит от доходов

В Украине более 50 тысяч семей имеют право получать субсидию, однако пока им не воспользовались. Для тех, кто уже получает этот вид помощи от государства, субсидия на неотапливаемый период до 30 апреля 2025 года переназначается автоматически при отсутствии изменений в материальном состоянии и составе семьи.

Стоит обратить внимание, что в мае выплачивают сумму субсидии за апрель — в Пенсионном фонде подчеркнули, что она будет меньше предыдущих. Размер пособия на оплату отопления, газа и электричества для тех же целей рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. Поэтому выплату за апрель считают применяя социальные нормативы на 15 дней апреля.

Напомним также, что для того, чтобы получать субсидию непрерывно, части получателей нужно обновить свои данные, среди них ВПЛ, арендаторы, семьи, где проживает меньше, чем зарегистрировано.

Оформить субсидию на неотапливаемый период могут и те, чья оплата за коммунальные услуги в отопительный сезон не превышала обязательный процент платежа (сумма субсидии была 0 грн) — нужно предоставить необходимые документы.

Как рассказывал ранее "Телеграф", получатели субсидий в течение 30 дней обязаны предоставить в органы Пенсионного фонда Украины информацию об изменениях в материальном состоянии или составе семьи. Невыполнение этого может привести к потере субсидии.