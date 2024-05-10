Радоница, Гробки или Проводы: когда поминальные дни и какие традиции нужно соблюдать

В этом году этот день пришелся на 14 мая

Первое общецерковное поминовение умерших после Пасхи называется Радоница, Гробки или Проводы. Традиционно этим днем считается первый вторник после Пасхальной недели, так что в этом году это 14 мая.

Однако на кладбищах может быть назначен и другой день как Радоница. "Телеграф" собрал информацию о традициях и правилах этого дня.

Само название "Радоница" (реже можно встретить "Радуница") дословно переводится как "радостная молитва за умерших". Этот день олицетворяет радость воскресения Христа и в то же время память о предстоящем воскресении мертвых.

Суть поминальных дней состоит в том, что верующие не считают, что их близкие покойники исчезли, ведь они продолжают жить во Христе. Потому и принято, вместо того, чтобы тосковать по ним, делить и праздновать радость Пасхи вместе с ними.

Как правильно поминать умерших

На Радоницу нужно оставить все светские заботы в стороне и проведи день в тишине и покое.

Что можно сделать в поминальные дни:

посетить церковь и помолиться за усопших;

перед службой подать записку с именами умерших для поминовения;

после богослужения посетить кладбище и убрать могилы.

Также на кладбище можно пригласить священника для панихиды или лития, но, если это невозможно, можно зажечь свечу или лампадку и помолиться самостоятельно.

На Радоницу принято подавать милостыню и помогать нуждающимся. Поэтому часто можно увидеть, как поминальные свертки со сладостями отдают им.

Что нельзя делать на Радоницу

В этот день существуют особые запреты. В основном они касаются того, что нельзя делать на кладбище:

оставлять еду на могилах – церковь считает это суеверием и не одобряет. Лучше такие угощения отдать нуждающимся или кому-то из прохожих как милостыню;

поминать умерших алкоголем, оставлять на кладбище алкоголь или сигареты;

вспоминать плохое об умерших, громко ссориться или устраивать драки на могилах.

Почтить память умерших важно именно молитвой, потому на Радоницу — нужно помолиться за умерших, это поможет их душам обрести покой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в поминальные дни будет запущен дополнительный транспорт на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.