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Субсидии для ВПЛ: скоро можно будет получить деньги не только на коммуналку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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На субсидию могут претендовать те, кто не может самостоятельно платить за услуги ЖКХ Новость обновлена 11 мая 2024, 08:46
На субсидию могут претендовать те, кто не может самостоятельно платить за услуги ЖКХ. Фото Коллаж "Телеграфа"

В июне правительство планировало запустить еще один вид субсидии

С начала мая в Украине назначают субсидию на неотапливаемый период. Внутри перемещенные лица являются одной из категорий получателей, которые должны подтвердить свои данные, чтобы продолжить получать помощь — подать новые заявление и декларацию.

Для ВПЛ при получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг есть определенные особенности. Субсидию предоставляют не по зарегистрированному месту жительства, а по фактическому – его указывают в справке о статусе ВПЛ. Договор аренды при этом не обязателен. Состав домохозяйства человек сам отмечает в декларации. Тем, кто продолжает получать помощь от государства, следует знать — она не учитывается в совокупный доход.

Вскоре власти предоставят ВПЛ еще один механизм помощи — субсидию на аренду жилья. Согласно плану, начать программу должны уже с июня. Размер субсидии будет учитывать территорию, где она предоставляется, а значит и стоимость проживания. На нее будет влиять количество людей в домохозяйстве, доходы и т.п. Как и в случае с субсидией на оплату услуг ЖКХ, человек будет платить часть стоимости аренды, остальное будет компенсировать государство.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для одной из областей Украины увеличили размер субсидии на электроэнергию. Это связано с локальным удорожанием за 1 кВт.

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