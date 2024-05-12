В Україні є "співучі піски": де можна зустріти це унікальне природне явище

Це рідкісне явище стало символом фольклору багатьох країн та легенд та літературних творів

На косі біля річки Лапинки поблизу Нікополя Дніпропетровської області побачити рідкісне явище — "співучі піски". Цей цікавий звук може тривати від кількох секунд до 15 хв.

Спів пісків відбувається після дощу. Тоді верхній шар піщинок злипається й утворює тендітну кірку. Ці звуки більше схожі на свист.

Зазвичай "співаючі піски" можна чути від декількох секунд до 15 хвилин. При цьому часто звук такої сили, що його чути за десятки кілометрів.

Зазначимо, що унікальний звук "співаючих пісків" серед пустель став символом фольклору багатьох країн і легенд і літературних творів. Наприклад, Марко Поло написав про злі пустельні духи, які іноді наповнюють повітря звуками всіх видів музичних інструментів, а також барабанів і звуками брязкання зброї.

Також розповіді про співаючих дюн можна зустріти в казках тисячі й однієї ночі та в класичному творі в жанрі наукової фантастики Дюни (Herbert, 1984).

Чарльз Дарвін при описі своєї подорожі на "Біглі" теж згадує про це унікальне явище з піском.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні жителі Одеси могли спостерігати в небі незвичайне природне явище — величезний ореол навколо сонця, який походить на веселку.