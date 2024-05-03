НЛО? Украинцев озадачило странное явление в небе (эксклюзивное видео)

Впрочем, на самом деле никакого необычного явления здесь нет

Вечером 2 мая украинцев озадачило неизвестное явление в небе. Над Киевом, Одессой, Харьковом и Днепром был замечен неизвестный воздушный объект невоенного назначения, который сначала начали принимать за НЛО.

Необычный объект в украинском небе запечатлел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Видео можно посмотреть ниже.

Впрочем, на самом деле никакого необычного явления здесь нет. Украинцы видели над некоторыми регионами страны вторую степень носителя ракеты SpaceX Falcon 9, выводившего в открытый космос два спутника WorldView Legion. Кстати, явление видели не только в Украине, но и в Польше, Чехии и некоторых других странах Восточной Европы. В частности, это объясняет канал Alpha Centauri.

"Собственно почему мы считаем, что это именно Falcon 9: через сервис flightclub можно посмотреть траекторию сегодняшнего запуска, где будет видно, что примерно в 22:50 по Киевскому времени вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в США неподалеку от авиабазы Эглин (Флорида) был замечен неопознанный летающий объект. Неизвестный аппарат попал на снимки очевидцев.

Как сообщалось ранее, жители ряда областей Украины в ночь на 1 мая увидели в небе яркую вспышку, которая на несколько мгновений осветила небо. По предварительной информации, событие не было связано с боевыми действиями.