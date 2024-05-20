Не обновите данные – заберут субсидию: о чем нужно сообщить в ПФУ

На обновление данных дают месяц

Субсидия в Украине назначается категориям граждан, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. При назначении субсидии учитываются определенные доходы и имущественное состояние — именно из них рассчитывается сумма обязательного платежа, который должен уплатить человек.

Если в вашем имущественном состоянии что-то меняется, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней. Например, это может быть наследование недвижимости, приобретение стоимостного товара, например автомобиля и т.д. Также Пенсионный фонд нужно сообщать, если в вашем составе семьи что-то изменилось, например кто-то из зарегистрированных членов домохозяйства выписался и зарегистрировался по другому месту жительства или же в семье появился ребенок и т.д.

Эти и другие причины обратиться в Пенсионный фонд влияют на сумму субсидии. В случае таких изменений может потребоваться подавать документы на получение государственной помощи снова, указав новые данные. Также сообщать в ПФУ нужно в случае переезда, ведь получать субсидию нужно только по одному адресу. Если Вы изменили место жительства, необходимо обновить данные о домовладениях и коммунальных услугах.

Если ПФУ обнаружит, что человек не сообщил об изменениях имущественного или семейного положения, субсидию могут отменить или снизить с даты возникновения обстоятельств. Излишне выплаченную сумму субсидии могут вынудить вернуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже если человек еще не вышел на пенсию, но уже пенсионер по возрасту, он имеет право на получение субсидии от государства. Нужно отвечать только одному условию.