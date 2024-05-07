Чтобы получить субсидию, не забудьте указать все: о чем нужно рассказать в декларации о доходах

На субсидию могут претендовать работающие люди или пенсионеры, или ты, кто не имеет работы по уважительным причинам или зарегистрирован как безработный

В мае в Украине нуждающиеся могут претендовать на получение субсидии на неотапливаемый период. Если подать документы в течение 2 месяцев с начала периода с 1 мая 2024 года, субсидию назначат до начала аналогичного периода в 2025 году и будут начислять со старта сезона.

Для того чтобы получить субсидию, нужно предоставить подтверждающие лицо документы, заявление и декларацию. Дополнительные документы нужны в ряде частных случаев, как справка ВПЛ или договор аренды. В декларации о доходах и расходах следует указать не только свою информацию.

В декларации указывают:

общие данные — фамилия, имя, отчество заявителя

характеристики жилого помещения/дома (различные лицевые счета, площадь, отопительная площадь, количество этажей и т.п.)

особенности домохозяйства (многодетная семья, приемная семья, детский дом семейного типа)

данные о лицах, входящих в состав домохозяйства, и их зарегистрированное/задекларированное (для арендаторов и внутренне перемещенных лиц – фактическое) место жительства (фамилия, имя, отчество, семейное положение, дата рождения, серия и номер паспорта/свидетельства о рождение, РНОКПП)

данные о членах семьи лиц из состава домохозяйства независимо от регистрации их места жительства (фамилия, имя, отчество, семейная связь, дата рождения, серия и номер паспорта/свидетельства о рождении, РНОКПП)

данные о видах и суммах доходов информации о которых нет в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (в том числе зарубежные денежные переводы)

данные о транспортных средствах младше 15 лет с момента выпуска 15 лет (кроме мопеда, прицепа), принадлежащих не только людям из домохозяйства, но и членам их семей

данные о приобретении недвижимости и ценных товаров, оплате услуг (кроме медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных), ссуды, благотворительные или уставные взносы на сумму свыше 50 тыс. гривен, в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии

данные приобретения валюты и банковских металлов на аналогичную сумму

данные о наличии депозитов и облигаций более чем на 100 тыс. гривен

данные о суммах алиментов, выплаченных членам домохозяйства и семьи

сведения о недвижимости в собственности.

Ответственность за предоставление достоверной информации лежит на заявителе. В случае обнаружения ложных данных субсидию могут вынудить вернуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине более 50 тысяч домохозяйств имеют право на получение субсидии, однако им не воспользовались. Пенсионный фонд направил об этом сообщение в электронный кабинет.