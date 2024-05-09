Для одной из областей Украины увеличили размер субсидии: почему и о какой сумме идет речь

В общей сложности в области почти 40 тысяч получателей субсидии.

В одной из украинских областей на неотапливаемый сезон субсидия будет в пять раз больше. Речь идет о Харькове и Харьковской области.

Из-за постоянных атак российских кафиров по энергосистеме области жители столкнулись со значительными перебоями поставки и должны пользоваться альтернативными источниками энергии. Некоторые населенные пункты полностью обесточены, однако если использовать генератор, например на дизельном топливе, стоимость 1 кВт энергии возрастает в пять раз (до 13,5 грн) от киловатт-часов централизованного снабжения, который стоит 2,64 грн.

Таким образом, средний размер субсидия на электроэнергию будет составлять 530 грн в месяц против предыдущих 106 грн. Отметим, что размер льготы также был увеличен с 74 грн до 370.

Перерасчет для жителей Харькова и области, которые будут подпадать под эту программу, будет произведен автоматически. Что касается субсидий для других регионов Украины — они остаются без изменения. Вычислить сумму субсидий, которую будет получать человек, можно подсчитав обязательный платеж. Он вытекает из размера дохода семьи на каждого члена. Разница этой суммы от общей стоимости коммунальных услуг будет покрываться государством, для получающих субсидию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не всем получателям субсидии перерасчет будет произведен автоматически. Часть людей должны подать документы снова. Это касается в частности арендаторов, ВПЛ и семей, где проживает меньше зарегистрированных людей.