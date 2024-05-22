Не упускайте возможность: как подать документы на субсидию в мае

От доходов семьи зависит сумма обязательного платежа и сумма субсидии

В Украине в мае назначают субсидии на неотапливаемый период. Получить пособие на оплату коммунальных услуг можно до 30 апреля 2025 года. Назначается она в год, при переходе с неотапливаемого на отопительный сезон субсидию перечисляют большинству получателей автоматически.

В Пенсионном фонде отмечают, что подавать документы для получения субсидии в начале сезона не обязательно в мае. Для этого у легально проживающих в нашем государстве украинцев и иностранцев есть целых два месяца — в таком случае субсидию назначают с начала сезона.

Отдельным категориям граждан необходимо подавать документы заново, даже если они уже получали субсидию. Среди таких категорий: те, кто внутренне перемещены, проживают в арендованном жилье и получают на него субсидию, а также те семьи, в которых зарегистрированных людей больше, чем фактически проживающих.

Для того, чтобы подать документы на получение субсидии, можно воспользоваться как онлайн способом, так и прийти лично в Пенсионный фонд или ЦНАП. Вам понадобятся:

заявление

право на доходы и расходы

паспорт или другой документ, идентифицирующий личность при отсутствии паспорта

дополнительно: справка ВПЛ, договор аренды, договор о реструктуризации долга, подтверждая документы о непроживании лица по месту регистрации.

Обратите внимание, если подавать документы онлайн — все справки нужно отсканировать, а вместо предоставления паспорта в качестве подтверждения личности документ заверяется квалифицированной электронной подписью. Подать онлайн документы можно на портале "Дия" и портале Пенсионного фонда, а также в специальном приложении ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для части получателей субсидии, в том числе проживавших на оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, изменились некоторые условия предоставления субсидий. Этим людям, если они соответствуют еще трем категориям, следует обратиться в Пенсионный фонд до 1 июля обязательно.