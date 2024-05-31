"Модульная" жизнь в Полтаве: хорошие бонусы и строгие правила

Модульный городок был рассчитан на 432 человека, однако жизнь внесла свои коррективы

С июля 2023 года в Полтаве действует модульный городок, через который прошли 250 внутренне перемещенных лиц. Для переселенцев на общих кухнях установили морозильные камеры, в одном из модулей – спортивные тренажеры, на территории городка разбили клумбы, а вскоре достроят футбольное поле…

Часть людей перебрались в другое жилье, кто-то вернулся домой, а кого-то выселили за нарушение правил поведения. А в большой семье переселенцев с Харьковщины в скором времени родится третий ребенок. Он будет первым, который с пеленок будет расти в модульном городке.

Корреспондент "Телеграфа" побывала в городке, чтобы увидеть жизнь в нем изнутри.

Свободные места есть, хоть и не много…

— Здесь живут люди, которые в большинстве случаев потеряли все, — рассказывает комендант Владимир Иваненко. — Кто имеет деньги, тот снимает жилье или уже купил его. У нас действительно те, кто не в состоянии платить за аренду, кому некуда возвращаться или те, кто боится возвращаться в свои дома.

Поселенцы представляют все области, которые более всего страдают от российской агрессии: Донетчину, Луганщину, Харьковщину, Херсонщину, Николаевщину, Сумщину.

"У нас живут люди, которые потеряли все", – говорит комендант Владимир Иваненко

В последнее время спрос на жилье в городке значительно вырос, хотя в прошлом году желающих было немного. Последнее большое заселение (50 человек) было в октябре. Кого-то отпугивала некоторая удаленность от города, кого-то – временность модулей: думали, что в них будет слишком жарко летом и холодно зимой.

Модульный городок в Полтаве

Но страхи оказались надуманными. В модульный городок регулярно ездят три автобусных маршрута, поэтому добраться в Полтаву совсем не проблема. А зимой, по отзывам поселенцев, в жилых комнатах и бытовых помещениях благодаря электроконвекторам было так тепло, что можно было ходить в одних трусах.

До школы легко дойти пешком, а недавно совсем рядом открыли детсад. Неподалеку действует фельдшерско-акушерский пункт.

Из преимуществ – жители модульного городка до сих пор получают бесплатные горячие обеды, не убирают в местах общего пользования и не платят за коммунальные услуги. Коммуналку покрывают из областного бюджета, питание – из бюджета Полтавской городской общины.

Жители модульного городка до сих пор получают бесплатные горячие обеды

Всего в городке проживают 223 человека, из них 28 — дети до 18 лет, некоторые уже учатся в вузах. Несколько человек получают второе высшее образование. Семьи с детьми живут в одном модуле. Свободных мест немного…

— Как можно попасть в модульный городок на эти места? — спрашиваю Владимира Иваненко.

— Сначала нужно в Областной выплатный центр (ул. Игоря Дорошенко, 47) подать заявление и справку о статусе внутренне перемещенного лица, подтверждение регистрации в Полтавской территориальной общине. Очередь на заселение формируют на основе этих документов согласно дате представления. Затем документы рассматривает комиссия ОВА по размещению во временных сооружениях, по результатам которой выдают соответствующее распоряжение начальника ОВА.

4 апреля было последнее распоряжение Филиппа Пронина (начальника Полтавской ОВА. — Авт.) о заселении. Двенадцать человек заняли свои места, а трое имеют право на заселение.

— И часто бывает, что люди не доезжают в городок после прохождения установленных процедур?

— Это не редкий случай. Бывает, кто-то передумал, нашел другое жилье, выехал за пределы области или за границу. Какое-то время их места остаются в резерве, потому что люди фактически не потеряли свое право. Впоследствии, если заселение не состоялось, мы передаем эти места комиссии, которая распределяет их среди тех, кто стоит следующими в очереди на получение размещения.

Перетасовка соседей

Модульный городок для ВПЛ в Полтаве – это шесть комфортабельных домиков, в каждом из которых по 18 комнат площадью 13 квадратных метров.

Комнаты с двухъярусными кроватями предназначены для семей с детьми

Есть туалетные и душевые комнаты (отдельно женские и мужские в разных частях блока).

Душ и умывальники

Отдельно расположены технические комнаты со стиральными и сушильными машинами, просторные кухни с электроплитами, холодильниками, морозильными камерами, шкафами и микроволновками, комнаты отдыха с большими плазменными телевизорами и мягкими диванами.

Так выглядят технические комнаты со стиральными и сушильными машинами

Согласно проекту донора — Фонда международной солидарности Польши, модульный городок рассчитан на 432 человека, при условии, что половина — это дети. Поэтому сначала каждая комната была обустроена двумя двухъярусными кроватями. Но согласно постановлению Кабмина о "Некоторых вопросах функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц", на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м. Так что двухъярусные кровати Общество Красного Креста Украины сначала заменило на мобильные раскладушки, а впоследствии на односпальные кровати с ортопедическими матрасами, и теперь в комнатах проживают по двое-трое. Трое – если это семья с детьми. Им оставили двухъярусные кровати. Всего в модульном городке проживает 67 семей с детьми.

Есть здесь и тренажерный зал

— У нас есть несколько семей, в том числе и та, в которой ждут пополнения, занимающие две комнаты, — говорит Владимир Иваненко.

— По какому принципу вы поселяете чужих людей в одну комнату?

— В первую очередь, по возрастному. Но они не всегда уживаются между собой, потому что у каждого свои жизненные привычки.

— И тогда вам приходится их расселять?

— Раньше спасали свободные комнаты, но теперь, когда практически все места заняты, приходится менять местами соседей.

— Из-за чего чаще всего конфликтуют?

— Из-за включенного света, когда один хочет уснуть, а другой — почитать. Из-за полки на кухне, которую не могут поделить. Из-за тех же политических взглядов, злословия. К сожалению, есть жильцы с пагубными привычками. В общем, никто не хочет менять свои привычки, под кого-то подстраиваться. Особенно тяжело уживаются между собой пенсионеры. Но об отказе кому-то в поселении не могло быть и речи, потому что это было бы нарушением прав человека.

Бывает, что вызываем полицию, если ситуация выходит из-под контроля нашей охраны (она работает здесь в режиме 24/7). Если конфликты возникают в мое внерабочее время, мне звонит по телефону охрана, я приезжаю, разбираюсь.

— А если приходится кого-то выселять, куда? На улицу?

— Мы разработали и утвердили правила внутреннего распорядка, потому что это место коллективного проживания разных людей и по возрасту, и по привычкам. При размещении все жители под подпись с ними знакомятся и обязуются соблюдать.

Алкоголь и другие безнравственные действия — жесткое табу. Здесь есть дети, здесь значительные материальные ценности, о которых нужно заботиться. Если человек, скажем, часто пьет и мешает другим, то с такими прощаемся. Сначала выносим предупреждение, и, если ничего в поведении человека не меняется, даем 14 дней на поиски другого жилья. На улицу их никто не выгоняет, направляем в городской совет, где могут помочь в поисках работы и жилья. Знаю, кое-кто перебрался в рабочие общежития.

ВПЛ идут на работу в психбольницу

Подавляющее большинство жителей модульного города не работают. Кто-то на пенсии, а кто-то просто не хочет искать работу. Свободное время проводят преимущественно в комнатах или на хорошо обустроенной территории. На летней площадке здесь установлены спортивные тренажеры, есть куча развлечений для детей. Под несколькими беседками можно укрыться от жары или дождя и поиграть в настольные игры. Сразу за забором городка — киоск с товарами первой необходимости, так что далеко ехать за ними не надо.

Тренажеры пользуются спросом

Жителей города пытаются расшевелить различные общественные организации и благотворительные фонды: организуют экскурсии по городу, предоставляют на месте бесплатные юридические консультации, общаются на религиозные темы, проводят содержательный досуг.

— Психологическая помощь среди жителей не так востребована, как можно было бы ожидать, а их юридические вопросы касаются преимущественно соцвыплат для ВПЛ, — констатирует Владимир Иваненко.

Мужчины при необходимости могут что-то отремонтировать (сантехнику, бытовые приборы), женщины могут ухаживать за клумбами. Кто-то волонтерит — делает на месте окопные свечи, плетет маскировочные сетки.

Самое популярное место работы у здешних ВПЛ — областная психиатрическая больница, поскольку она расположена рядом: идут туда в охрану, медсестрами, санитарками, буфетчицами, поварами.

Младшей медсестрой работает в больнице и Елена Владимировна из Лисичанска. Вообще, жители городка неохотно общаются с журналистами, но она согласилась рассказать свою историю.

Елена Владимировна из Лисичанска несколько месяцев провела в оккупации

— Мы с мужем несколько месяцев провели в оккупации, а потом решили выбираться из города, потому что это не жизнь, — присаживается женщина на скамейку в столовой. — Выехали по гуманитарному коридору — через Белгород, Сумы. В Полтаву раньше перебрались дочь с зятем, ребенком и свахой. Сначала нас поселили в школе для глухонемых, но вскоре ее освобождали от переселенцев, и нам предложили модульный городок. Нам тут все понравилось.

Елена перечисляет, что именно понравилось:

— Вкусно кормят. Всегда есть кусок мяса, рыбы или сардельки. Овощи и фрукты постоянно. Пусть раз в день, но это большая поддержка.

Очередей, чтобы помыться в душе, постирать одежду и белье, нет.

На кухне четыре электроплиты на две конфорки, тоже на всех хватает. Можно готовить в мультиварке. Чтобы было веселее, хозяйки включают телевизор.

Кухня

Зимой тепло, а летом прохладно, потому что в коридорах установлены кондиционеры. Открывай комнату — напускай холод.

— А не страшно оставлять дверь открытой? Контингент же разный…

— Разный, но дружный. Здесь никто ничего не возьмет чужого. Напротив, каждый делится с другими чем может.

Все трудоспособные члены семьи Елены Владимировны работают: муж-пенсионер устроился электриком, они с дочерью — младшими медсестрами в психиатрическую больницу, зять зарабатывает по шабашкам.

— Уже немного адаптировались, — говорит женщина в завершение разговора. — Научились жить одним днем. Сегодня есть крыша над головой, есть что поесть — вот и хорошо. А что будет завтра, никто не знает.

У нас в Лисичанске оставалась квартира, правда, без окон. Ее разграбили. Вернемся ли мы когда-нибудь туда? Пытаюсь об этом не думать. Потому что очень больно…

Фото автора и с сайта Полтавской ОВА